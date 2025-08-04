Сызранский "Тяжмаш" выкупил "дочку" немецкого концерна Voith

Сызранский машиностроительный холдинг "Тяжмаш" выкупил у немецкого концерна Voith предприятие в г. Балаково Саратовской области - ООО "Фойт Гидро", завод по производству гидротурбинного оборудования. Как пишет, "Самарское обозрение", сделка закрыта в июле 2025 г., условия приобретения не раскрываются.

ООО "Фойт Гидро" работает с августа 2013 года. Запускалось как совместное предприятие ПАО "РусГидро", российского федерального оператора ГЭС, и концерна Voith.

Строительство завода началось в 2016 году, предполагалось, что оборудование, произведенное на нем, будет использоваться при модернизации Саратовской ГЭС. ПАО "РусГидро" вышло из состава учредителей в 2019 г., концерн Voith распределил уставный капитал между своими компаниями - VH Auslandsbeteiligungen GmbH и VHH Europa Auslandsbeteiligungen GmbH.

"Фойт Гидро" в 2024 г. выполняло работы по доработке гидротурбинного оборудования по договорам с АО "Тяжмаш" для Саратовской ГЭС.

ООО "Фойт Гидро" в 2021-2022 годах генерировало выручку на уровне 2 млрд рублей. Затем начало терять обороты - выручка упала до 1,2 млрд руб. в 2023-м и 0,3 млрд руб. в 2024 году. Параллельно снижается и среднесписочная численность персонала - со 105 человек в 2021 г. до 60 в 2024-м.

Предприятие системно убыточное. В 2018-2023 гг. оно стабильно работало в минус. По итогам 2024-го зафиксирована чистая прибыль в 169 млн руб., но она, судя по всему, "бумажная". Компания получила так называемые прочие доходы в размере 440 млн рублей, главным образом, за счет списания задолженности в размере 403 млн. В отчетности "Фойт Гидро" содержится информация о том, что концерн Voith в январе 2024 г. "простил" авансов на 393 млн рублей.

"Главный подводный камень "Фойт Гидро" - относительно низкие объемы производства. В успешные 2021-2022 годы выручка от продажи собственной продукции составила только 65 млн рублей, в 2022-м - 325 млн рублей. Выручку в основном формировали продажа товарно-материальных ценностей и оказание услуг, то есть де-факто на "Фойт Гидро" заводилось оборудование, выпущенное на других предприятиях концерна Voith, которое потом монтировалось", - пишет "Самарское обозрение".