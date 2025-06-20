"Транспорт будущего" заключили на ПМЭФ ключевые соглашения в сфере высоких технологий

Сразу несколько ключевых соглашений о сотрудничестве в сфере высоких технологий заключила компания "Транспорт будущего" во время работы на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 19 по 21 июня.
Международный экономический форум, который проводится с 1997 года и с 2006 года под патронатом президента России, стал ключевой площадкой для обсуждения экономических вопросов. В программе форума традиционно рассматриваются темы глобальной и российской экономики, социальных вопросов и технологий.
По итогам ПМЭФ компанией "Транспорт будущего" были заключены сразу несколько ключевых соглашений, направленных на развитие высоких технологий, аэрокосмической отрасли и дрон-спорта в России. Подписано соглашение с правительством Самарской области о сотрудничестве в области высоких технологий. Стороны договорились о совместной работе в сферах разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем и робототехнических комплексов. Акцент будет сделан на развитии аэрокосмической отрасли, что позволит укрепить позиции региона и страны в области технологий.
Также подписано соглашение с федерацией гонок дронов России, направленное на развитие дрон-спорта в стране. В рамках сотрудничества планируется организация соревнований, образовательных программ, проведение мероприятий и популяризация молодых спортсменов, что позволит привлечь к дрон-спорту большее внимание.
Кроме того, компания "Транспорт будущего" на международном экономическом форуме заключила соглашение с АО "ГЛОНАСС" о совместной работе по развитию единой системы идентификации гражданских беспилотных воздушных судов. Эта система создается на базе государственной информсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" и реализуется в рамках исполнения поручений президента России Владимира Путина. Проект позволит повысить безопасность и контроль в сфере использования беспилотных летательных аппаратов.
"Мы уверены, что подписанные соглашения станут основой для дальнейшего прогресса и лидерства Самарской области в аэрокосмической и высокотехнологичной отраслях. Кроме того, достигнутые договоренности создадут новые возможности для развития отечественной промышленности, а также разработчиков и производителей беспилотных авиационных систем, — прокомментировал генеральный директор группы компаний "Транспорт будущего" Юрий Козаренко.
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?