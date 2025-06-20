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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

"Транспорт будущего" заключили на ПМЭФ ключевые соглашения в сфере высоких технологий

ТОЛЬЯТТИ. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сразу несколько ключевых соглашений о сотрудничестве в сфере высоких технологий заключила компания "Транспорт будущего" во время работы на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 19 по 21 июня.

Фото: предоставлено пресс-службой "Транспорт будущего"

Международный экономический форум, который проводится с 1997 года и с 2006 года под патронатом президента России, стал ключевой площадкой для обсуждения экономических вопросов. В программе форума традиционно рассматриваются темы глобальной и российской экономики, социальных вопросов и технологий.

По итогам ПМЭФ компанией "Транспорт будущего" были заключены сразу несколько ключевых соглашений, направленных на развитие высоких технологий, аэрокосмической отрасли и дрон-спорта в России. Подписано соглашение с правительством Самарской области о сотрудничестве в области высоких технологий. Стороны договорились о совместной работе в сферах разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем и робототехнических комплексов. Акцент будет сделан на развитии аэрокосмической отрасли, что позволит укрепить позиции региона и страны в области технологий.

Также подписано соглашение с федерацией гонок дронов России, направленное на развитие дрон-спорта в стране. В рамках сотрудничества планируется организация соревнований, образовательных программ, проведение мероприятий и популяризация молодых спортсменов, что позволит привлечь к дрон-спорту большее внимание.

Кроме того, компания "Транспорт будущего" на международном экономическом форуме заключила соглашение с АО "ГЛОНАСС" о совместной работе по развитию единой системы идентификации гражданских беспилотных воздушных судов. Эта система создается на базе государственной информсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" и реализуется в рамках исполнения поручений президента России Владимира Путина. Проект позволит повысить безопасность и контроль в сфере использования беспилотных летательных аппаратов.

"Мы уверены, что подписанные соглашения станут основой для дальнейшего прогресса и лидерства Самарской области в аэрокосмической и высокотехнологичной отраслях. Кроме того, достигнутые договоренности создадут новые возможности для развития отечественной промышленности, а также разработчиков и производителей беспилотных авиационных систем, — прокомментировал генеральный директор группы компаний "Транспорт будущего" Юрий Козаренко.

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