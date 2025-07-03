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Страхование Финансы

ВСК выплатила клиентке 6 млн рублей за "дом с трещинами"

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дом клиентки Страхового Дома ВСК из Амурской области не выдержал зимовки и покрылся трещинами. Как показала экспертиза, при строительстве жилья была нарушена технология при проведении строительных работ.

Добротный с виду одноэтажный кирпичный дом в Амурской области был застрахован в ВСК по полису ипотечного страхования. Владелица приобрела новый частный дом на кредитные средства, и по условиям предоставления займа застраховала его в ВСК.

После первой зимы в новом доме женщина заметила многочисленные трещины — на стенах, фундаменте, конструктивных элементах. Со временем трещины стали увеличиваться в размерах. Проведенная экспертиза выявила нарушения технологии при проведении строительных работ (конструктивные дефекты). Дом был признан непригодным для жилья.

ВСК признала данный случай страховым и выплатила клиентке 6 млн рублей.

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