ВСК выплатила клиентке 6 млн рублей за "дом с трещинами"

Дом клиентки Страхового Дома ВСК из Амурской области не выдержал зимовки и покрылся трещинами. Как показала экспертиза, при строительстве жилья была нарушена технология при проведении строительных работ.
Добротный с виду одноэтажный кирпичный дом в Амурской области был застрахован в ВСК по полису ипотечного страхования. Владелица приобрела новый частный дом на кредитные средства, и по условиям предоставления займа застраховала его в ВСК.
После первой зимы в новом доме женщина заметила многочисленные трещины — на стенах, фундаменте, конструктивных элементах. Со временем трещины стали увеличиваться в размерах. Проведенная экспертиза выявила нарушения технологии при проведении строительных работ (конструктивные дефекты). Дом был признан непригодным для жилья.
ВСК признала данный случай страховым и выплатила клиентке 6 млн рублей.
Последние комментарии
Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая