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Страхование Финансы

Опасные старты: Страховой Дом ВСК изучил, в каких спортивных секциях дети получают травмы чаще всего

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Каждая двадцатая детская травма связана с занятиями спортом, а шанс получить повреждения во время игры в футбол выше, чем на соревнованиях по единоборствам — таковы результаты исследования Страхового Дома ВСК. Ко Дню защиты детей компания выяснила, какие регионы можно считать лидерами по детскому травматизму, какие виды спорта и прочие активности самые опасные для юных атлетов.

По оценкам Страхового Дома ВСК, дети чаще всего получают травмы на занятиях спортом, на этот риск приходится примерно 5% обращений по страхованию от несчастных случаев. На втором месте в антирейтинге — школа, на время учебы приходится порядка 1,5% инцидентов. Причем только 23% травм дети получают во время занятий физкультурой, остальные ЧП фиксируются во время перемен.

Самым травмоопасным для детей видом спорта является футбол, с ним связано минимум 7% травм во время состязаний и соревнований. В антирейтинг также вошли единоборства (5%), хоккей (2,8%), баскетбол (1,9%) и гимнастика (1,5%). Среди видов единоборств чаще всего травмы получают во время борьбы (41%), дзюдо, самбо и карате (по 18%). А наиболее безопасный вид таких состязаний — бокс (не более 6% травм).

Среди распространенных причин несчастных случаев с детьми — катание на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) (минимум 0,7% ЧП), игры во дворе и на детских площадках (0,4%) и укусы животных (0,3%). При этом самый опасный транспорт — велосипеды, с ними связаны 54% страховых случаев с СИМ, самокаты находятся на втором месте по травмоопасности (42%).

Чаще всего дети травмируются в следующих городах:

  • Москва (26%)
  • Ижевск (11%)
  • Киров (4,5%)
  • Магнитогорск (3,7%)
  • Ростов-на-Дону (2,7%)
  • Пермь (2,6%)
  • Краснодар (2,5%)
  • Йошкар-Ола (2,3%)
  • Владивосток (2,3%).

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