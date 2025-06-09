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Ольга Сорокина в ходе конференции ЦИПР 2025 рассказала, почему путь к интеграции Big Data в страховании требует поэтапного внедрения Писатель Александр Цыпкин стал партнером "Росгосстраха" в проектах онкопросвещения Полис вместо рыбки — в ВСК рассказали, каких проблем удалось бы избежать героям произведения Пушкина Ольга Сорокина рассказала о возможностях страхования процесса перехода на российские ERP-системы в рамках ЦИПР 2025 Страховой Дом ВСК стал партнером экспедиции "Путешествие в Сердце Евразии"

Страхование Финансы

Ольга Сорокина в ходе конференции ЦИПР 2025 рассказала, почему путь к интеграции Big Data в страховании требует поэтапного внедрения

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Член Совета директоров Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина выступила в партнерской сессии VK Tech "Озёра Данных для конкурентоспособности бизнеса" конференции ЦИПР 2025. Событие было посвящено перспективам технологии Data LakeHouse и возможностям ее внедрения. Ольга Сорокина поделилась опытом игроков рынка, подчеркнув значимость поэтапного внедрения технологий, важность отраслевой коллаборации и необходимости применения согласованных методик оценки эффективности инвестиций.

Фото: предоставлено Страховым Домом ВСК

Как компании страхового сектора формируют подход к работе с большими данными — этот вопрос стал центральным в выступлении Ольги Сорокиной на одной из ключевых сессий ежегодной конференции ЦИПР 2025.

ВСК рассматривает внедрение новых архитектур хранения данных не просто как своеобразную погоню за трендами, а как инструмент для решения конкретных бизнес-задач. Основное внимание уделяется тем инициативам, которые способны принести реальную ценность для клиентов, а также экономический эффект для самой компании. Каждый значимый этап цифровизации ВСК строит на рациональном анализе, делая ставку на существующие рабочие IT-решения и пошаговое развитие соответствующих компетенций персонала.

"Мы осознаем потенциал новых технологических подходов, например, архитектуры Data Lakehouse, для повышения эффективности в ключевых направлениях — таких как медицина и автотранспорт. Однако для их внедрения требуется не только техническая модернизация, но и серьезные инвестиции в обучение и перестройку бизнес-процессов, причем на уровне кросс-отраслевого взаимодействия", — отмечает Ольга Сорокина.

Практические ограничения, такие как сложность хранения и интеграции различных источников данных, включая потоковые и неструктурированные данные, а также необходимость следовать регуляторным требованиям, формируют осторожный и обоснованный подход к экспериментам. ВСК ведет активный диалог в рамках различных пилотных проектов с другими игроками рынка, государственными структурами и технологическими стартапами, но внедрение масштабных решений происходит только после тщательной проверки экономической эффективности.

Кроме технологических вызовов, при внедрении новых IT-решений актуальным остается вопрос прозрачности бизнес-результатов. В ВСК обращают особое внимание на то, чтобы каждый инвестиционный проект в области данных имел четкую методику оценки и реальные, а не заявленные "на перспективу", показатели эффективности. Такой подход позволяет минимизировать риски и обеспечивает осознанное планирование развития бизнеса.

ВСК продолжит последовательно тестировать новые инструменты работы с данными и будет опираться на партнерство с IT-экспертами и отраслевым сообществом, чтобы внедрение инноваций приносило ощутимые выгоды клиентам и бизнесу.

"Сегодня переход к архитектуре Data LakeHouse и активное использование больших данных в страховой отрасли — это не только технологический рывок, но и комплексная работа по выстраиванию единой методологической базы и созданию "песочниц" для безопасного пилотирования. Только объединив усилия и выработав реалистичные критерии оценки, мы сможем отделить гипотезы эффектов от реальных и создать устойчивый цифровой фундамент для отрасли и клиентов. Очень важно корректно оценивать применимость и эффект в ближайшей перспективе. Отложенные эффекты во времени и гипотетические цифры могут серьезно не оправдаться, и такие инвестиции должны быть осознанны", — подчеркнула Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.

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