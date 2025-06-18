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Страхование Финансы

Велосипед, спортзал и футбол — "Росгосстрах" рассказал о главных источниках летних травм у россиян

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Летом россияне чаще всего получают спортивные травмы во время тренировок в спортзале (26%), катания на велосипеде (22%) и игры в футбол (15%). В рейтинг самых травмоопасных активностей также попали баскетбол, волейбол и различные упражнения на турниках. Об этом говорит статистика "Росгосстраха" по полисам страхования от несчастных случаев. Данные за прошлый год позволяют предположить, какой будет картина летом 2025-го.

Всего за три летних месяца в прошлом году компания выплатила пострадавшим от спортивных травм более 4,5 млн рублей. Больше всего несчастных случаев зафиксировано в Башкортостане, Кировской области и Удмуртии.

В "Росгосстрахе" отмечают, что мужчины получают спортивные травмы в три раза чаще, чем женщины. А самый травмоопасный возраст — у детей и подростков с 8 до 17 лет, когда активные игры и спортивные секции особенно популярны.

В 2025 году компания укрепила свой портфель страхования от несчастных случаев — уже оформлено порядка 60 000 полисов, включающих спортивные риски. Соответственно, увеличиваются и выплаты клиентам в этом сегменте.

Среди самых крупных выплат этого года:

  • 180 000 рублей — в Москве мужчина порвал сухожилие, играя в футбол.
  • 150 000 рублей — мужчина из Белгородской области сломал бедренную кость во время занятий спортом;
  • 100 000 рублей — в Москве в фитнес-клубе девушке на ногу упал снаряд от тренажера, перелом со смещением.

"Сегодня спорт — это не просто мода, это основа образа жизни для миллионов людей. И вместе с тем, мы видим, как вслед за популярностью активного образа жизни растет и количество спортивных травм, особенно летом. Чтобы любимое хобби не стало поводом для лишних переживаний, важно заранее позаботиться о безопасности. Страховка в этом случае может стать надежной защитой, если произойдет несчастный случай: полис позволяет не ждать очереди на обследование или операцию, а выплату можно направить на качественное лечение в хорошей клинике", — прокомментировала Ольга Купцова, заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования Росгосстраха.

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судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

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