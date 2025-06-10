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Страхование Финансы

"Росгосстрах" подтвердил лидерство в страховании домов и дач — данные ЦБ

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам I квартала 2025 года "Росгосстрах" вновь подтвердил свое лидерство в страховании домов и дач россиян, заняв первое место среди всех компаний по объему собранной страховой премии (с долей 25,5%) и числу заключенных договоров (32,6%) в этом сегменте рынка. Об этом свидетельствуют статистика, опубликованная на днях Банком России.

Компания также стала лидером по выплатам: за I квартал этого года на "Росгосстрах" приходится свыше 390 млн рублей — больше четверти всех выплат за повреждение застрахованных строений. Это на 6,7% меньше, чем за аналогичный период годом ранее: в 2024 году на объем страховых выплат оказали влияние масштабные паводки весной — "Росгосстрах" выплатил своим клиентам около 450 миллионов рублей.

Традиционно владельцы строений (домов, дач, гаражей, бань) обращались в компанию по страховым случаям чаще, чем хозяева квартир — их доля общем количестве поступивших в "Росгосстрах" заявлений по имущественным рискам составила порядка 70%. Самый распространенный риск в этом сегменте — ущерб строениям из-за природных явлений: ураганов, обильных снегопадов, града и т. п. Однако самый "дорогостоящий" — это пожары, причем в новогодние праздники возгорание оказалось самым распространенным риском для частного домостроения. Так, например, в Нижегородской области из-за пожаров было подано 30% заявлений; во Владимирской — 33%, а в Мордовии — 40%. Основная причина возгораний — аварийный режим работы электропроводки, причем у клиента из Перми пожар возник в помещении санузла. У одного из клиентов компании из Татарстана пожар был у соседей, но в какой-то момент пламя перекинулось и на его строение.

Также среди распространенных причин подачи заявлений в компанию — аварии коммунальных систем (в многоквартирных домах причина 95% заявлений от клиентов — это заливы) и кражи.

"Все эти риски — повреждение жилья из-за огня, неблагоприятной погоды, заливов, противоправных действий третьих лиц, краж и других событий входят в базовые страховые программы "Росгосстраха", которые разработаны с минимальным количеством исключений, — говорит член Правления ПАО СК "Росгосстрах" Юлия Шабанова. — Несмотря на то что в среднем по России уровень проникновения страхования строений в последние годы меняется не так сильно, как хотелось бы, суммы, на которые граждане страхуют свое жилье, растут. Мы видим, что собственники проявляют все большую заинтересованность в формировании полноценной страховой защиты своего жилья и имущества. Сегодня у наших клиентов есть выбор по способу заключения договора — можно обратиться в ближайший офис "Росгосстраха", к страховому агенту или подобрать оптимальную страховку для квартиры на платформе RGS.online. воспользовавшись помощью искусственного интеллекта (ИИ): он задаст покупателю в чате понятные вопросы по всем требованиям к страховому продукту и на основании ответов в зависимости от набора запрашиваемых опций подберет персонализированную страховку. В целом благодаря простоте оформления полиса онлайн, эффективной работе нашей агентской сети и продуманной линейке продуктов страхования ИФЛ с оптимальным покрытием и минимальным количеством исключений, в "Росгосстрахе" достаточно высокий уровень пролонгации договоров — он у нас в среднем составляет 86-87%".

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судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

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