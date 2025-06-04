От "шестерки" до Kia Rio — как за 20 лет изменилась женская машина в "Росгосстрахе"

Компактный седан с бензиновым двигателем является самой популярной машиной у россиянок — об этом свидетельствует анализ клиентской базы "Росгосстраха" по ОСАГО и каско. Несмотря на огромное разнообразие представленных сегодня на авторынке вариантов кузова, привода и силовых установок, женщины на протяжении десятилетий отдают предпочтение таким моделям — просто 20 лет назад чаще всего они страховали ВАЗ 2106, а сегодня — Kia Rio.

Примечательно, что в 2005 году в десятку самых распространенных машин, на которые женщины оформляли в "Росгосстрахе" полисы каско и ОСАГО, не попала ни одна иномарка. Более того, все эти 10 моделей были продукцией АвтоВАЗа и его региональных производственных площадок. Это, в частности:

ВАЗ 2106;

ВАЗ 2107;

ВАЗ 2109;

ВАЗ 2101;

ВАЗ 2110;

ВАЗ 2105;

ВАЗ 21099;

ВАЗ 1111 ("Ока");

ВАЗ 2121 ("Нива");

ВАЗ 2104.

Спустя десятилетие в топ-10 автомобилей, популярных у страховательниц "Росгосстраха", было уже 5 иномарок, и все — компакт-класса. Чаще всего в 2015 году страховали машины по каско и свою автогражданскую ответственность владелицы:

ВАЗ 2107;

Hyundai Solaris;

Daewoo Matiz;

Kia Rio;

ВАЗ 2114;

Toyota Corolla;

Ford Focus;

ВАЗ 2110;

ВАЗ 2115;

ВАЗ 2109.

В этом году топ-10 самых распространенных машин у клиенток "Росгосстраха" лишь два российских автомобиля, причем Lada Granta уверенно держится в тройке лидеров, уступая лишь созданным на одной платформа Kia Rio и Hyundai Solaris. Компактные седаны по-прежнему занимают большинство позиций в этом женском страховом рейтинге, но в то же время в нем уже появились и небольшие кроссоверы. В целом же десятка выглядит следующим образом:

Kia Rio;

Hyundai Solaris;

ВАЗ 2190 (Granta);

Volkswagen Polo;

Hyundai Creta;

Ford Focus;

Renault Logan;

ВАЗ 2110;

Toyota Corolla;

Toyota RAV4.

"Женщины при выборе автомобиля, как и в других сферах жизни, отдают предпочтение стилю, комфорту и уверенности на каждом повороте. Неудивительно, что компактные седаны пользуются у них стабильным спросом: эти модели удачно сочетают эстетическую привлекательность с функциональностью, а также обеспечивают надежность при оптимальной стоимости, — отмечает куратор продуктов каско компании "Росгосстрах" Дмитрий Кузнецов. — Также женщины, как показывает статистика, водят более аккуратно и реже попадают в серьёзные аварии. Тем не менее даже незначительные повреждения иномарок компактного класса могут повлечь за собой существенные расходы. Оформление полиса каско позволяет передать все вопросы, связанные с ремонтом, подбором запчастей и организацией сервиса, страховой компании. При этом стоимость полиса для компактного седана при аккуратной манере вождения остается доступной для большинства семейных бюджетов. А в ряде программ предусмотрены полезные сервисные услуги, которые повышают уровень комфорта и пригодятся в дороге — например, помощь при разрядке аккумулятора или замена колеса".