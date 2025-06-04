От "шестерки" до Kia Rio — как за 20 лет изменилась женская машина в "Росгосстрахе"

Компактный седан с бензиновым двигателем является самой популярной машиной у россиянок — об этом свидетельствует анализ клиентской базы "Росгосстраха" по ОСАГО и каско. Несмотря на огромное разнообразие представленных сегодня на авторынке вариантов кузова, привода и силовых установок, женщины на протяжении десятилетий отдают предпочтение таким моделям — просто 20 лет назад чаще всего они страховали ВАЗ 2106, а сегодня — Kia Rio.
Примечательно, что в 2005 году в десятку самых распространенных машин, на которые женщины оформляли в "Росгосстрахе" полисы каско и ОСАГО, не попала ни одна иномарка. Более того, все эти 10 моделей были продукцией АвтоВАЗа и его региональных производственных площадок. Это, в частности:
- ВАЗ 2106;
- ВАЗ 2107;
- ВАЗ 2109;
- ВАЗ 2101;
- ВАЗ 2110;
- ВАЗ 2105;
- ВАЗ 21099;
- ВАЗ 1111 ("Ока");
- ВАЗ 2121 ("Нива");
- ВАЗ 2104.
Спустя десятилетие в топ-10 автомобилей, популярных у страховательниц "Росгосстраха", было уже 5 иномарок, и все — компакт-класса. Чаще всего в 2015 году страховали машины по каско и свою автогражданскую ответственность владелицы:
- ВАЗ 2107;
- Hyundai Solaris;
- Daewoo Matiz;
- Kia Rio;
- ВАЗ 2114;
- Toyota Corolla;
- Ford Focus;
- ВАЗ 2110;
- ВАЗ 2115;
- ВАЗ 2109.
В этом году топ-10 самых распространенных машин у клиенток "Росгосстраха" лишь два российских автомобиля, причем Lada Granta уверенно держится в тройке лидеров, уступая лишь созданным на одной платформа Kia Rio и Hyundai Solaris. Компактные седаны по-прежнему занимают большинство позиций в этом женском страховом рейтинге, но в то же время в нем уже появились и небольшие кроссоверы. В целом же десятка выглядит следующим образом:
- Kia Rio;
- Hyundai Solaris;
- ВАЗ 2190 (Granta);
- Volkswagen Polo;
- Hyundai Creta;
- Ford Focus;
- Renault Logan;
- ВАЗ 2110;
- Toyota Corolla;
- Toyota RAV4.
"Женщины при выборе автомобиля, как и в других сферах жизни, отдают предпочтение стилю, комфорту и уверенности на каждом повороте. Неудивительно, что компактные седаны пользуются у них стабильным спросом: эти модели удачно сочетают эстетическую привлекательность с функциональностью, а также обеспечивают надежность при оптимальной стоимости, — отмечает куратор продуктов каско компании "Росгосстрах" Дмитрий Кузнецов. — Также женщины, как показывает статистика, водят более аккуратно и реже попадают в серьёзные аварии. Тем не менее даже незначительные повреждения иномарок компактного класса могут повлечь за собой существенные расходы. Оформление полиса каско позволяет передать все вопросы, связанные с ремонтом, подбором запчастей и организацией сервиса, страховой компании. При этом стоимость полиса для компактного седана при аккуратной манере вождения остается доступной для большинства семейных бюджетов. А в ряде программ предусмотрены полезные сервисные услуги, которые повышают уровень комфорта и пригодятся в дороге — например, помощь при разрядке аккумулятора или замена колеса".
Последние комментарии
Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая