Ядовитый сидр могли сделать из алкоголя со склада ГУ МВД по Самарской области

Сидр, приведший к смертельным отравлениям десятков людей в разных регионах страны, мог быть изготовлен с применением алкоголя, пропавшего со склада ГУ МВД по Самарской области.

"МВД Медиа" сообщает, что работая над раскрытием этого дела полицейские провели масштабный комплекс мероприятий по установлению каналов поступления в нелегальный оборот опасной для жизни алкогольной продукции. В результате был установлен факт хищения спиртосодержащей жидкости со склада ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области". Данная партия хранилась на складе с 2012 г., после того как была изъята в ходе проверочных мероприятий.

"В настоящее время за совершение указанных хищений сотрудниками полиции задержаны двое жителей города Самары, устанавливаются их сообщники. Кроме того, задержан сержант полиции, осуществлявший охрану склада и оказавший содействие злоумышленникам, пропустив их на территорию. Материалы по данным фактам переданы в следственные органы", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На этом фоне министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев принял решение об освобождении от занимаемой должности заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Юрия Сафронова, который курировал деятельность тыловых подразделений.

Также из органов внутренних дел будет уволен начальник ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области" полковник внутренней службы Александр Ремнев.

Напомним, о массовом отравлении жителей разных регионов суррогатным сидром стало известно 5 июня. Погибли более 30 человек, еще около 60 госпитализированы. Смертельные случаи зафиксировали в Ульяновской, Самарской, Нижегородской областях и в Удмуртии. Все они связаны с напитком "Мистер Сидр", который производили в самарском поселке Винтай. Предварительно в нем выявили опасные примеси метанола и этилбутирата.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о некачественном оказании услуг. По нему задержали предпринимателя Анара Гусейнова. Суд арестовал бизнесмена на два месяца.

Специалистами территориальных органов Роспотребнадзора изъято 66,5 тыс. литров опасного напитка.