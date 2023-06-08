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Преступления Происшествия

Число погибших от отравления сидром в Ульяновской области увеличилось до 21

УЛЬЯНОВСК. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Число погибших от отравления суррогатным самарским сидром в Ульяновской области увеличилось до 21 человека. Об этом сообщил региональный минздрав. Всего в области выявлено 65 случаев отравления слабоалкогольными напитками.

"В нашем отделении проходят лечение 12 пациентов, все женщины в возрасте от 16 лет до 61 года. Две пациентки по-прежнему находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, дышат самостоятельно, им проводится сеансы гемодиализа для очищении крови от яда. Остальные пациентки в удовлетворительном состоянии с положительной динамикой находятся в палате для долечивания. У одной женщины сохраняется устойчивое нарушение зрения", — сообщил главный внештатный токсиколог минздрава Ульяновской области, заведующий токсикологическим отделением УОКЦСВМП им. Е. М. Чучкалова Игнат Пономаренко.

По словам специалиста, для отравления метиловым спиртом характерно нарушение остроты зрения, боли в животе, изжога и учащенное дыхание. Чтобы предотвратить такие отравления людям рекомендуется воздержаться от покупки разливных напитков, не имеющих соответствующую сертификацию качества. Ни в коем случае не рекомендуется приобретать напитки с рук и разливные напитки, качество которых не подтверждено. К сожалению, метиловый и этиловый спирт в домашних условиях отличить невозможно. По цвету, вкусу и запаху они практически идентичны.

Напомним, о массовом отравлении жителей разных регионов суррогатным сидром стало известно 5 июня. Погибли более 30 человек, еще около 60 госпитализированы. Смертельные случаи зафиксировали в Ульяновской, Самарской, Нижегородской областях и в Удмуртии. Все они связаны с напитком "Мистер Сидр" самарского производства. Экспертиза выявила в нем опасные примеси метанола и этилбутирата.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о некачественном оказании услуг. По нему задержали индивидуального предпринимателя Анара Гусейнова. Суд арестовал бизнесмена на два месяца.

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