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Роспотребнадзор: в регионах РФ изъято 66,5 тыс. литров "Мистера Сидра" Число погибших от отравления сидром в Ульяновской области увеличилось до 21 "Роскосмос" пытается взыскать ущерб с бывших топ-менеджеров РКЦ "Прогресс" Бывшему предправления "Тольяттихимбанка" не удалось сменить колонию на принудительные работы "Банковские работники и знакомые предупреждали": самарчанка продала квартиру и отдала мошенникам 4 миллиона

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Роспотребнадзор: в регионах РФ изъято 66,5 тыс. литров "Мистера Сидра"

МОСКВА. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалистами территориальных органов Роспотребнадзора изъято 66,5 тыс. литров опасного пивного напитка "Мистер сидр", произведенного на территории Самарской области, сообщает пресс-служба ведомства.

"Наибольший объем продукции изъят в Астраханской области, Курганской области и Республике Удмуртия. Продукция также выявлена и изъята на территории Владимирской области, Республики Крым, Рязанской области, Республики Мордовия, Волгоградской области, Республики Чувашия, Республики Коми, Пензенской области, Ульяновской области, Самарской области, Пермского края и Республики Марий Эл", — уточнили в Роспотребнадзоре.

Напомним, от отравленного напитка уже погибли более 30 человек, еще около 60 госпитализированы. Смертельные случаи зафиксировали в Ульяновской, Самарской, Нижегородской областях и в Удмуртии. Все они связаны с напитком "Мистер Сидр" самарского производства. Экспертиза выявила в нем опасные примеси метанола и этилбутирата.

Гид потребителя

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