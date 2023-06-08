Роспотребнадзор: в регионах РФ изъято 66,5 тыс. литров "Мистера Сидра"

Специалистами территориальных органов Роспотребнадзора изъято 66,5 тыс. литров опасного пивного напитка "Мистер сидр", произведенного на территории Самарской области, сообщает пресс-служба ведомства.

"Наибольший объем продукции изъят в Астраханской области, Курганской области и Республике Удмуртия. Продукция также выявлена и изъята на территории Владимирской области, Республики Крым, Рязанской области, Республики Мордовия, Волгоградской области, Республики Чувашия, Республики Коми, Пензенской области, Ульяновской области, Самарской области, Пермского края и Республики Марий Эл", — уточнили в Роспотребнадзоре.

Напомним, от отравленного напитка уже погибли более 30 человек, еще около 60 госпитализированы. Смертельные случаи зафиксировали в Ульяновской, Самарской, Нижегородской областях и в Удмуртии. Все они связаны с напитком "Мистер Сидр" самарского производства. Экспертиза выявила в нем опасные примеси метанола и этилбутирата.