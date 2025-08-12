Сызранец, организовавший подпольный цех по производству шампуня, предстанет перед судом

В суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении жителя Сызрани. Его обвиняют в организации незаконного производства средств личной гигиены. Полицейские установили: в случае продажи контрафактной продукции ущерб правообладателю мог составить около 18,5 млн. рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Ранее сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из Сызрани пресекли деятельность злоумышленников по незаконному производству средств личной гигиены.

Они задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в организации нелегального бизнеса. При обысках в складских помещениях обнаружили специальное упаковочное оборудование и более 30 тысяч наполненных пластиковых емкостей с этикетками известных брендов.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)".

В рамках расследования уголовного дела: был назначен и проведен ряд сложных экспертиз на соответствие изъятых вещественных доказательств оригинальной продукции и оценке причиненного ущерба правообладателям; опрошены десятки свидетелей; изучены финансовые документы по движению денег по расчетным счетам и банковским картам; изъяты товарно-транспортные накладные и бухгалтерские документы.

Следствие установило, что задержанный, вступив в противоправный сговор с лицом, которое до сих пор в розыске, организовал в Сызранском районе цех по розливу контрафактной продукции с незаконным неоднократным использованием товарного знака. В цехе под его руководством трудились четверо работников, неосведомленных о противоправных действиях.

Местные жители, используя оборудование по розливу жидкости, производили контрафактные средства личной гигиены, наносили на флаконы чужие товарные знаки. Они осуществляли хранение и дальнейшую погрузку продукции, реализацией которой в регионах РФ занимался сам организатор нелегального бизнеса.

В февраля по июль 2024 года подозреваемый причинил материальный ущерб известным косметическим компаниям на сумму более 6 млн. рублей, что законодатель относит к крупному ущербу.

Кроме того, с территории цеха полицейские изъяли тару, этикетки и сырье для изготовления более 46 тысяч флаконов объемом 400 мл контрафактного шампуня. В случае реализации ущерб правообладателю мог составить около 18,5 млн. рублей.

Сейчас фигуранту вручена копия обвинительного заключения о совершении оконченного преступления и покушения на совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст. 180 УК РФ. Уголовные дела соединены в одно производство и направлены в суд для принятия решения по существу.

В отношении лица, подозреваемого в соучастии, материалы выделены в отдельное производство. Работа по пресечению фактов изготовления и реализации незаконной контрафактной продукции продолжается.