В Тольятти менеджер банка потеряла 1,5 млн рублей, связавшись с "брокером"-аферистом

Жительница Тольятти, работающая менеджером в банке, потеряла крупную сумму, пытаясь найти подработку, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Среди рекламных предложений при просмотре вакансий женщину привлекло объявление о возможности быстрого заработка на биржевых торгах.

Связавшись с "брокером", который представился опытным инвестором, тольяттинка под его влиянием начала с небольшой суммы. В первые дни на счету появлялась небольшая прибыль. Это укрепило доверие, и она решила вложить еще больше денег.

Постепенно женщина переводила мошенникам все больше средств, пока общая сумма не составила 1 480 000 рублей. Когда жительница Тольятти попыталась вывести сбережения, "брокер" перестал выходить на связь, и потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело.