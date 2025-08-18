16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти менеджер банка потеряла 1,5 млн рублей, связавшись с "брокером"-аферистом Житель Отрадного во время пьяной ссоры убил друга табуреткой Тольяттинец потерял более 50 тыс. руб., пытаясь купить штроборез в Интернете Новокуйбышевец в подвале многоквартирного дома разбил огород, где выращивал коноплю Самарчанка потеряла 3,2 млн руб. при покупке автомобиля для мужа-вахтовика

Преступления Происшествия

В Тольятти менеджер банка потеряла 1,5 млн рублей, связавшись с "брокером"-аферистом

ТОЛЬЯТТИ. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 68
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Жительница Тольятти, работающая менеджером в банке, потеряла крупную сумму, пытаясь найти подработку, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Среди рекламных предложений при просмотре вакансий женщину привлекло объявление о возможности быстрого заработка на биржевых торгах.

Связавшись с "брокером", который представился опытным инвестором, тольяттинка под его влиянием начала с небольшой суммы. В первые дни на счету появлялась небольшая прибыль. Это укрепило доверие, и она решила вложить еще больше денег.

Постепенно женщина переводила мошенникам все больше средств, пока общая сумма не составила 1 480 000 рублей. Когда жительница Тольятти попыталась вывести сбережения, "брокер" перестал выходить на связь, и потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31