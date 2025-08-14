16+
Преступления Происшествия

Мошенники похитили у тольяттинца криптовалюту

ТОЛЬЯТТИ. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Тольятти 37-летнему оператору одного из АО, который долго искал подработку в интернете, поступило заманчивое предложение. Неизвестный предложил зарабатывать путем инвестирования криптовалюты в различные бизнес-проекты, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Аферист рассказал потерпевшему, что поможет утроить вложенные средства. Мужчина поверил преступнику и лично конвертировал через криптообменник более 200 тыс. рублей и перевел криптовалюту на указанный мошенником криптокошелек, после чего тот перестал выходить на связь.

Мужчина понял, что стал жертвой мошенничества и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

