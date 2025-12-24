В Самарской области нефтяная компания выплатила 58 млн рублей за экологический ущерб

В декабре по иску управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям в муниципальный бюджет Шенталинского района Самарской области поступило 58,3 млн рублей. Деньги направлены нефтяной компанией за экологический ущерб, причиненный почвам, как объекту охраны окружающей среды на земельных участках сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

"Нарушение было выявлено в рамках выездного обследования. Инспекторы Управления Россельхознадзора обнаружили признаки разлива нефтепродуктов на земельных участках сельскохозяйственного назначения общей площадью 12 312 кв. м в Шенталинском районе Самарской области. Факт загрязнения земельных участков нефтепродуктами подтвержден заключениями по результатам экспертной оценки Самарского филиала ФГБУ "ВНИИЗЖ" - отмечается в сообщении.

В августе управление обратилось в арбитражный суд Самарской области с исковым заявлением о взыскании с нефтяной компании ущерба, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды на земельных участках сельскохозяйственного назначения.

В ходе судебного разбирательства ответчик добровольно признал исковые требования в полном объеме.