Самарец спасся от нападавшего с мачете с помощью бензопилы и пистолета

В Самаре двое мужчин поссорились из-за земельного участка. Точку в споре поставила битва на мачете и бензопиле.

По словам потерпевшего, его супруге принадлежит земельный участок. Но другой житель Самары, по фамилии Хорунжев, якобы без оснований вдруг стал оспаривать принадлежность этого участка. Со слов потерпевшего, оппонент будто бы раньше уже оскорблял и угрожал. В день ЧП супруг владелицы участка с двумя товарищами пилил поросль деревьев бензопилами.

"Я увидел, что на участок заходит Хорунжев. Он подошел и высказал претензии, что это его участок. У Хорунжева был мешок с мачете внутри. Затем Хорунжев, высказывая намерения убить, нанес шесть — восемь ударов этим мачете, а я отбивался бензопилой, поэтому удары попадали по бензопиле. Когда отходил назад — упал с фундамента, выронив бензопилу. Хорунжев поднял бензопилу, замахнулся, чтобы нанести повреждения. При этом Хорунжев сказал, что распилит меня", — рассказывал потерпевший в показаниях.

В продолжение битвы потерпевший выставил одну руку вперед, а второй достал травматический пистолет и стал стрелять в ноги Хорунжеву. Тогда нападавший отошел. Дальше подбежал свидетель и обездвижил Хорунжева. Потом вызвал Росгвардию и скорую помощь.

Интересно, что один из свидетелей рассказал следствию интригу с участком. По словам этого свидетеля, Хорунжев был должен ему деньги и поэтому передал ему участок. Но потом Хорунжев препятствовал использованию участка. Он говорил, будто участок его в другом месте. Хотя участок был точно этот: его можно было узнать по находящемуся там фундаменту. Из-за того, что Хорунжев мешал пользоваться участком, он и продал его жительнице Самары, нынешней владелице.

В итоге за угрозу убийством (ч.1 ст. 119 УК РФ) суд приговорил Хорунжева к ограничению свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Служители Фемиды также запретили ему посещать тот самый земельный участок.