Дом в Самаре из сериала "Жизнь и судьба" покупает компания из Воронежа Самарским инвесторам рассказали о механизме передачи объектов культурного наследия Самарская область поделилась опытом подготовки кадров для сферы закупок на всероссийской конференции в Казани В Красноармейском районе по нацпроекту отремонтирована единственная дорога к двум поселкам В Самарской области выделили 2,7 млрд рублей на содержание региональных дорог

Экономика и бизнес

Самарская область поделилась опытом подготовки кадров для сферы закупок на всероссийской конференции в Казани

КАЗАНЬ. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Казани прошла Первая всероссийская конференция образовательных организаций в сфере закупок, организованная Государственным комитетом по закупкам республики Татарстан и Союзом закупщиков России. Ключевой темой мероприятия стало повышение качества образовательных программ и подготовка квалифицированных специалистов для сферы закупок.

Фото: оргкомитет Первой всероссийской конференции образовательных организаций в сфере закупок

С приветственным словом к участникам обратились Рустам Нигматуллин, первый заместитель премьер-министра республики Татарстан, Максим Топилин, председатель Комитета Государственной думы по экономической политике, и Марат Зиатдинов, председатель Государственного комитета республики Татарстан по закупкам. Конференция собрала ведущих экспертов в области закупок, представителей федеральных органов власти и преподавателей вузов из 27 регионов России.

В рамках конференции состоялись тематические сессии, посвященные обмену передовым опытом в подготовке кадров, внедрению современных методов обучения и решению проблем в сфере закупок образовательных услуг.

Самарскую область на конференции представили Анна Орехова, заместитель руководителя Комитета по организации торгов, и Роман Фомин, заместитель директора АНОО ДПО "Таволга". В своем докладе они рассказали о методологическом сопровождении деятельности заказчиков Самарской области, внедрении практикоориентированных программ обучения, успешном опыте сотрудничества "Таволги" с комитетом по организации профессиональных конкурсов, а также о создании уникальных образовательных программ. Особое внимание было уделено вопросам формирования системы наставничества и развития бренда работодателя для привлечения и удержания молодых специалистов в отрасли и регионе.

Значительный интерес у участников вызвал рассказ о проведенном в этом году командой "Таволги" исследовании универсальных компетенций Комитета. Целью исследования было построение модели компетенций "идеального специалиста" и поиск молодых специалистов на вакантные должности совместно с Центрами компетенций университетов.

"Тот опыт, которым сегодня поделилась "Таволга", заслуживает того, чтобы быть растиражированным по всей стране. Опыт уникальный и его нужно брать на вооружение", — отметил Газиев Нияз Анирович, генеральный директор Центра развития закупок Республики Татарстан.

АНОО ДПО "Таволга" с июля 2024 года реализует проект "Команды регионов" совместно с президентской платформой "Россия — страна возможностей". В рамках проекта проводится диагностика универсальных компетенций для жителей Самарской области. Подробности на сайте.

Последние комментарии

Vlad Zag 28 августа 2025 14:13 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

Оч хочется реалиализации этого направления "авиации". Вижу - показанная архитектура изделия будет неустойчива при касании поплавками любой среды (занос, клевание). Зачем делать нечто новое в древнем планере с известными косяками сильно ограничивающими применение изделия при реализации. Т.е. зачем делать "нано" карету скорой помощи не способную разворачиваться на месте на любой поверхности? Зачем тиражировать известные инженерам старые проблемы, но в шкуре волка? Поэтому и рождается вышесказанное опасение об освоении. Ребята, студенты обратите внимание на новейшие идеи планера способные "уходить" с большой волны. Зачем тратиться на изделие для штиля?

Владимир Инишев 23 августа 2025 10:36 В Самаре выделят землю под строительство новых заводов

Что-то никто не хочет комментировать((

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Юрий Пестриков 07 августа 2025 19:30 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... удивительное - всегда рядом. Не, не переплюнули ИННОВАТОРЫ ... СУДЬБУ каспийского МОНСТРА и не переплюнут, зная элементарную физику - денежки ОСВОЯТ или их устроит карьерный рост.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

