16+
Общество

Исторический парк "Россия — моя история" открывает экспозицию "Свидетели Великой Победы"

САМАРА. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В пятницу, 19 сентября, в 13.00 исторический парк "Россия — моя история" откроет выставку "Свидетели Великой Победы" в Самаре. Экспозиция будет представлена в ТЦ "Гудок" на третьем этаже (ул. Красноармейская, 131).

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Мультимедийная выставка "Свидетели Великой Победы", торжественно стартовавшая в День Победы в историческом парке "Россия — Моя история" на ВДНХ, совершает тур по стране.

Впервые история свершения Великой Победы показана через предметы, легендарные и повседневные, и истории людей с ними, связанные в мультимедийном формате и в таком масштабе оцифровки. Для создания мультимедийной экспозиции было отснято свыше 1600 фотографий и видеоматериалов.

Экспонаты и реликвии Великой Отечественной войны из главных коллекций ратных музеев России, в их числе Центральный военно-морской музей, Центральный музей вооруженных сил и Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, Государственный музей обороны Москвы и Государственный историко-мемориальный музей-заповедник "Сталинградская битва" впервые представили в трехмерном цифровом формате.

Среди мультимедийных жемчужин, несущих правду о Великой войне — меч Сталинграда, медицинский чемодан Магды Геббельс, образцы фуражки и парадного мундира И. В. Сталина для Парада Победы 24 июня 1945 г., необычные средства ведения войны и другие экспонаты. Отдельного внимания заслуживают вдохновляющие примеры подвига Алексея Маресьева и достижения летчицы Лидии Литвяк, рекорды снайперов-подруг Натальи Ковшовой и Марии Поливановой и др.

По окончании церемонии, участников ждет ознакомительная экскурсия в экспозиционные залы, где уже транслируются экспонаты выставки "Свидетели Великой Победы". Выставка будет работать в Самаре до 19 октября. Вход свободный. Запись на экскурсии по тел. (846)2500132.

