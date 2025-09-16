Самарским инвесторам рассказали о механизме передачи объектов культурного наследия

Минэкономразвития и Агентство по привлечению инвестиций региона провели бизнес-мероприятие для инвесторов региона. Оно состоялось на площадке объекта культурного наследия — Даче К. П. Головкина. В событии приняли участие представители бизнес-сообщества, профильных министерств и администрации Самары.
"Такие встречи помогают оставаться с бизнесом в прямом диалоге, рассказывать о нововведениях в инвестиционной сфере, о новых инструментах поддержки и возможностях, которые мы создаем на уровне региона, которые действуют на уровне федерального центра", — перечислил зампредседателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Участникам презентовали перспективные инвестплощадки, актуальные меры поддержки. Основной акцент встречи был сделан на объектах культурного наследия и механизме передачи таких объектов инвесторам.
Об успешных примерах реализации инвестпроектов на территории региона рассказали сами предприниматели в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса. Участники также говорили о взаимодействии бизнеса и науки. Ректор Самарского государственного политехнического университета Дмитрий Быков рассказал о научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах СамГТУ.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ранее подчеркивал необходимость создания комфортных условий для бизнеса, готового инвестировать в свое развитие, а значит — в развитие Самарской области.
За первый квартал 2025 года инвесторы Самарской области вложили в основной капитал 98,8 млрд рублей, на 9,3 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
"Мы ставим перед собой амбициозную задачу — сделать Самарскую область магнитом для инвестиций. И создаем для этого все условия: развиваем инфраструктуру, предлагаем уникальные меры поддержки и сопровождаем каждый проект от идеи до запуска", — отметил исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Иван Манаев.
