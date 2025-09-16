В Самарской области выделили 2,7 млрд рублей на содержание региональных дорог

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области подыскивает подрядчиков, которые займутся содержанием региональных дорог в областном центре. Суммарная стоимость двух лотов превышает 2,76 млрд рублей.
Первый лот связан с содержанием ул. Ново-Садовой (от ул. Полевой до пр. Кирова), Красноглинского шоссе (от моста через р. Сок до Волжского шоссе), ул. Демократической (от Волжского шоссе до ул. Ново-Садовой), Волжского шоссе (от Московского шоссе до Красноглинского шоссе), Волжского — аэропорта Курумоч (км 11+488 — км 12+388). Кроме того, подрядчику вверят содержание мостового перехода "Фрунзенский" через реку Самара с выходом на автомобильную дорогу "Автодорожный маршрут "Центр-Поволжье-Урал". I этап (очередь): от ул. Фрунзе до ул. Шоссейной включая транспортные развязки. II этап (очередь): от ул. Шоссейная до границы городского округа Самара). Начальная стоимость контракта - 1,33 млрд рублей.
Победитель торгов по этому лоту определится после 6 октября. Дата исполнения контракта - с 1 ноября 2025 г. по 30 ноября 2026 г.
Второй лот - выполнение работ по содержанию Московского шоссе (от ул. Мичурина до а/д Подъезд к г. Самара от М-5 "Урал"), мостового перехода "Кировский", автомагистрали "Центральная" и развязки. На это готовы выделить 1,43 млрд рублей. Контракт так же, как и предыдущий, рассчитан на год. Начало исполнения - 1 ноября 2025 года. Подрядчика планируют определить после 8 октября.
