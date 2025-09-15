Для туристического бизнеса запустили бесплатный акселератор

Малый и средний бизнес Самарской области может бесплатно пройти акселератор туристической инфраструктуры. Это двухмесячная бесплатная программа Корпорации МСП, в рамках которой компании смогут развить и масштабировать свой бизнес, провести тестирование новых идей и услуг, проработать вопросы увеличения финансовых показателей, усовершенствовать работу с клиентами, а также осуществить запуск проекта в новых регионах.
"Бизнес в сфере туризма активно развивается, появляются новые объекты, совершенствуется сервис. Наша задача — оказать комплексную поддержку таким предприятиям. Это образовательные программы, льготное финансирование, услуги по продвижению, участие в профильных мероприятиях. И мы рады, что наши предприниматели активно используют все существующие возможности", — подчеркнул Павел Финк, заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области.
Прием заявок на акселератор проводится на Цифровой платформе МСП.РФ до 15 сентября. Для участия необходимо иметь бизнес возрастом от одного года в форме ООО или ИП с командой от двух человек и наличием первых продаж.
Участие в акселераторе туристической инфраструктуры поможет предпринимателям проработать увеличение клиентской базы и расширение каналов продаж, увеличивать средний чек и количество услуг, разработать маркетинговую и PR-стратегию, выстроить работу с командой.
"В ходе двухмесячного интенсива каждый участник будет работать с персональным трекером и супервизором. Помимо лекций, будут организованы тренинги, мастер-классы и нетворкинг, по итогам которых у каждого проекта появится персональная стратегия развития с конкретными решениями для ее реализации", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
На первом этапе претендентам необходимо отправить резюме проекта и мотивационное письмо, заполнить данные о бизнесе, в том числе финансовые показатели. После этого кандидатов ждут онлайн-собеседование и преакселератор. Лучшие участники попадут в интенсив, который стартует в конце сентября.
Завершением двухмесячного интенсива станет очный демо-день, во время которого состоятся презентации экспертам, организаторам и потенциальным инвесторам проработанных проектов участников.
В центрах "Мой бизнес" Самарской области предприниматели, в том числе развивающие бизнес в сфере туризма, могут воспользоваться доступными инструментами поддержки: льготное финансирование, консультационные и обучающие мероприятия, содействие в продвижении и др. Все меры государственной поддержки размещены на едином портале mybiz63.ru.
Поддержка бизнеса осуществляется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".
