Собрали урожай: под Самарой прошел итоговый День поля

На базе агрополигона Самарского аграрного университета в поселке Угорье Кинельского района 12 сентября состоялся итоговый День поля, который провел Зерновой соевый союз (ЗСС) при поддержке министерства сельского хозяйства и научного исследовательского центра.
Название для шестого по счету Дня поля организаторы выбрали актуальное: «Урожай: время собирать, время выбирать семена и гибриды». Круг представленных для обсуждения вопросов заинтересовал аграриев и фермеров со всей области и соседних регионов, а также ученых, сотрудников, обслуживающих отрасль организаций.
«Как сделать правильный выбор? Предложений очень много. Трудности выбора возникают в первую очередь с подсолнечником, кукурузой. Что выбрать из отечественных сортов, которые пока еще малоизвестны, какую технику, удобрения, мелиоранты – готов помочь Зерновой соевый союз на своих демополигонах», – рассказал председатель ЗСС в ПФО Олег Михеенко.
Участники агрофорума получили возможность познакомиться с отечественными сортами пшеницы, ячменя, гороха, а сорта кукурузы, сои, подсолнечника были представлены на 150 демонстрационных делянках.
Самарские фермеры побывали на экспресс-уроке по изучению почвенного профиля с главным агрономом-экспертом Зернового соевого союза Дмитрием Свиридовым. Кроме того, состоялась закупочная сессия, где можно было не просто обсудить рыночные тенденции, но и наладить коммерческие связи с перерабатывающими предприятиями.
Также прошло расширенное выездное совещание комиссии Общественной палаты по экономике, промышленности, сельскому хозяйству и предпринимательству, на котором обсуждали проблемы развития растениеводства в Самарской области.
В регионе работают несколько научно-исследовательских учреждений, которые ведут работу по селекции озимой твердой и мягкой пшеницы, тритикале, озимого ячменя, а также картофеля.
«За последние 10 лет на госсортоиспытания поданы 143 новых сорта и получено 100 патентов на селекционные достижения. Новые сорта наших селекционеров отличаются высокой продуктивностью, востребованы в Самарской области, на Южном Урале, в Черноземье. Более 70% посевных площадей заняты сортами яровой твердой пшеницы, созданными в Самарском НИИСХ. Создание и внедрение в массовое производство инновационных сортов и гибридов сельхозкультур, отвечающих самым современным требованиям, производство и переработка сельхозпродукции в регионе приведут к увеличению экспортного потенциала в среднем на 4–5% ежегодно», – сообщил врио замминистра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Сергей Акимов.
Деловую программу продолжили выступления фермеров и экспертов.
Например, генеральный директор сельхозпредприятия «Семена» Василий Фокин поделился опытом о том, как он возделывает 5000 гектар сельхозугодий без пестицидов. Оценщик 1 категории, член президиума экспертного совета ассоциации СРОО «РОО» Галина Усольцева познакомила участников агрофорума с практикой и лайфхаками по работе с кадастровой стоимостью земель сельскохозяйственного назначения.
Завершился День поля праздничным розыгрышем призов.
