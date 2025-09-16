Облегчить труд: самарским фермерам показали технику ведущих российских и зарубежных брендов

Какая сельскохозяйственная техника сегодня доступна аграриям 63 региона? Как дело обстоит с поставкой комплектующих и постпродажным обслуживанием сельхозмашин? Какие варианты покупки дорогостоящих агрегатов предоставляют производители, лизинговые компании и дилеры? Об этом на итоговом Дня поля в Самарской области мы поговорили с коммерческим директором компании "Агротайм" Виталием Кузнецовым. Компания реализует сельскохозяйственную технику ведущих российских и зарубежных брендов в Самарской и Саратовской областях.

— С какими брендами производителей сельскохозяйственной техники сегодня работает компания "Агротайм"?

— Вот уже много лет мы являемся дилерами канадского бренда почвообрабатывающей, вертикальной обработки и посевной техники Salford ("Сэлфорд") на территории Самарской и Саратовской областях. Технику для посева и почвообработки выпускает еще один наш партнер — французская компания QUIVOGNE ("Кивонь").

Также мы работаем с SKR (СКР). Это российская компания, которая производит дисковые бороны, ротационные бороны, культиваторы и комплектующие. К слову, на нашем стенде на итоговом Дне поля как раз и представлен образец продукции этой компании — дисковая борона Carbon D 5000. Она на 95% состоит из отечественных комплектующих. Основное преимущество этой бороны в том, что стойки у нее располагаются на прочной раме. Каждая стойка — с проворотом, имеет индивидуальное крепление. Такая технология позволяет машине работать на глубине от 3 по 15 сантиметров. Стойка с проворотом имеет отличительную особенность: при работе она создает вибрацию. И благодаря вибрации стоек, дисковая борона работает на влажной почве не забиваясь, а еще данная конструкция стойки имеет дополнительный защитный ход стойки при работе на каменистых и твердых почвах.

Сотрудничаем мы с российской компанией "ИТЭЛМА", выпускающей спутниковую навигацию с поддержкой на территории нашей страны. Примечательно, что система навигации "ИТЭЛМА" принимает сигнал от созвездий спутников всех типов: ГЛОНАСС, GPS, Beidou "Бэйдоу", Galileo "Галилео". Также навигация от "ИТЭЛМА" 30 минут может работать в автономном режиме, если нет связи, скажем, в лесополосах или рядом с линиями электропередач: система функционирует по математическим расчетам.

В нашем пакете продаж присутствует бренд самоходной техники "ОПТИТЭК". Эта компания поставляет китайские бренды HANWO ("Ханву"), бразильские тракторы PAUNY ("Пауни") и опрыскиватели METALFOR ("Металфор").

Еще мы являемся дилерами Koblik ("Коблик") — производителя бункеров-перегрузчиков и самосвальных полуприцепов.

Работаем с российским брендом "ОСА", выпускающего инъекторы для внесения КАСа и с техникой для заготовки кормов "SaMASZ" (СаМАШ).

— Как организован процесс поставок запасных частей для брендов иностранного, особенно европейского производства?

— Если говорить, например, о компании "Кивонь", то она никуда не ушла, просто изменила политику поставок. Базовая производственная площадка этого бренда находится в Пензе. А с "Сэлфордом" еще проще — у них завод в Омске. И здесь запчасти всегда есть в наличии. Насколько я знаю, с 2022 года это предприятие ни на день не останавливало производство и работу в целом. А в этом году "Сэлфорд" представил новинку для посевных комплексов: бункер с внесением жидких удобрений. Небольшой "спойлер": в ноябре на выставке "Юг Агро" в Краснодаре "Сэлфорд" презентует монодиск. Компания "Агротайм" сейчас занимается его испытанием в Самарской области.

— Не секрет, что для многих сельхозтоваропроизводителей покупка техники является серьезной финансовой нагрузкой. Какие варианты предлагает в таких случаях ваша компания?

— Практически все бренды, с которыми мы работаем, кроме "Кивонь", имеют российское происхождение. А это значит, что их можно приобрести с помощью господдержки. Некоторые бренды проходят по льготным программам кредитования, даже некоторые виды импортной техники. Российская техника, и даже "Сэлфорд", который является канадским, но производится в Омске, проходит по программам "Росагролизинга".

Да, процентная ставка по кредитам сегодня высока, но сегодня и сами производители, и дилеры, и лизинговые компании стараются очень гибко подходить к вопросу покупки сельхозтехники. Например, есть программы, по которым дилер совместно с лизинговой компанией помогает снизить процент ежегодного удорожания. Некоторые заводы предоставляют рассрочки, особенно это актуально для фермеров в тот момент, когда впереди уборка урожая.

— А какая техника, по вашим наблюдениям, наиболее популярна у самарских фермеров?

— Самарские фермеры, в большинстве, предпочитают российскую продукцию. В частности, это самоходная техника — тракторы "Кировец", тракторы Buhler ("Бюлер"), опрыскиватели "Туман". Это связано с тем, что импорта стало меньше. И цены на зарубежную технику очень высокие. А постпродажная поддержка уже не будет оперативной — здесь многое, конечно, зависит от дилера. И когда фермер покупает трактор за 50 миллионов рублей (я про импортный, который крайне трудно привезти), он должен фактически за эти деньги получить и соответствующее обслуживание. Поэтому главными факторами работы с фермерами, на мой взгляд, является гарантированный сервис и постпродажное обслуживание сельхозтехники. И это подтверждается нашей практикой: сегодня фермер выбирает технику точечно, не только ориентируясь на свой бюджет, но и на репутацию дилера. Например, зная, что компания "Агротайм" 10 лет работает на рынке, имеет большой опыт взаимодействия как с самими фермерами, так и с дилерами, сельхозтоваропроизводитель, возможно, купит технику подороже, а не какой-либо новый бренд, который стоит дешевле, но не имеет внятную стратегию постпродажного обслуживания.