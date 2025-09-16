16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Пестравка" представила безлактозные новинки и провела яркий флешмоб на Дне города Самары Собрали урожай: под Самарой прошел итоговый День поля Самарская область обеспечивает продовольственную безопасность: идет сбор овощей и фруктов Депутаты СГД предложили подключать фермеров к объектам энергетики на льготных условиях "Пятёрочка" запускает акцию с главным призом — квартирой у моря

АПК и пищепром Экономика и бизнес

Облегчить труд: самарским фермерам показали технику ведущих российских и зарубежных брендов

САМАРА. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 70
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Какая сельскохозяйственная техника сегодня доступна аграриям 63 региона? Как дело обстоит с поставкой комплектующих и постпродажным обслуживанием сельхозмашин? Какие варианты покупки дорогостоящих агрегатов предоставляют производители, лизинговые компании и дилеры? Об этом на итоговом Дня поля в Самарской области мы поговорили с коммерческим директором компании "Агротайм" Виталием Кузнецовым. Компания реализует сельскохозяйственную технику ведущих российских и зарубежных брендов в Самарской и Саратовской областях.

Фото: Александра Белова

— С какими брендами производителей сельскохозяйственной техники сегодня работает компания "Агротайм"?

— Вот уже много лет мы являемся дилерами канадского бренда почвообрабатывающей, вертикальной обработки и посевной техники Salford ("Сэлфорд") на территории Самарской и Саратовской областях. Технику для посева и почвообработки выпускает еще один наш партнер — французская компания QUIVOGNE ("Кивонь").

Собрали урожай: под Самарой прошел итоговый День поля Собрали урожай: под Самарой прошел итоговый День поля
На базе агрополигона Самарского аграрного университета в поселке Угорье Кинельского района 12 сентября состоялся итоговый День поля, его провел Зерновой соевый союз (ЗСС) при поддержке министерства сельского хозяйства и научного исследовательского центра.

Также мы работаем с SKR (СКР). Это российская компания, которая производит дисковые бороны, ротационные бороны, культиваторы и комплектующие. К слову, на нашем стенде на итоговом Дне поля как раз и представлен образец продукции этой компании — дисковая борона Carbon D 5000. Она на 95% состоит из отечественных комплектующих. Основное преимущество этой бороны в том, что стойки у нее располагаются на прочной раме. Каждая стойка — с проворотом, имеет индивидуальное крепление. Такая технология позволяет машине работать на глубине от 3 по 15 сантиметров. Стойка с проворотом имеет отличительную особенность: при работе она создает вибрацию. И благодаря вибрации стоек, дисковая борона работает на влажной почве не забиваясь, а еще данная конструкция стойки имеет дополнительный защитный ход стойки при работе на каменистых и твердых почвах.

Сотрудничаем мы с российской компанией "ИТЭЛМА", выпускающей спутниковую навигацию с поддержкой на территории нашей страны. Примечательно, что система навигации "ИТЭЛМА" принимает сигнал от созвездий спутников всех типов: ГЛОНАСС, GPS, Beidou "Бэйдоу", Galileo "Галилео". Также навигация от "ИТЭЛМА" 30 минут может работать в автономном режиме, если нет связи, скажем, в лесополосах или рядом с линиями электропередач: система функционирует по математическим расчетам.

В нашем пакете продаж присутствует бренд самоходной техники "ОПТИТЭК". Эта компания поставляет китайские бренды HANWO ("Ханву"), бразильские тракторы PAUNY ("Пауни") и опрыскиватели METALFOR ("Металфор").

Еще мы являемся дилерами Koblik ("Коблик") — производителя бункеров-перегрузчиков и самосвальных полуприцепов.

Работаем с российским брендом "ОСА", выпускающего инъекторы для внесения КАСа и с техникой для заготовки кормов "SaMASZ" (СаМАШ).

— Как организован процесс поставок запасных частей для брендов иностранного, особенно европейского производства?

— Если говорить, например, о компании "Кивонь", то она никуда не ушла, просто изменила политику поставок. Базовая производственная площадка этого бренда находится в Пензе. А с "Сэлфордом" еще проще — у них завод в Омске. И здесь запчасти всегда есть в наличии. Насколько я знаю, с 2022 года это предприятие ни на день не останавливало производство и работу в целом. А в этом году "Сэлфорд" представил новинку для посевных комплексов: бункер с внесением жидких удобрений. Небольшой "спойлер": в ноябре на выставке "Юг Агро" в Краснодаре "Сэлфорд" презентует монодиск. Компания "Агротайм" сейчас занимается его испытанием в Самарской области.

— Не секрет, что для многих сельхозтоваропроизводителей покупка техники является серьезной финансовой нагрузкой. Какие варианты предлагает в таких случаях ваша компания?

— Практически все бренды, с которыми мы работаем, кроме "Кивонь", имеют российское происхождение. А это значит, что их можно приобрести с помощью господдержки. Некоторые бренды проходят по льготным программам кредитования, даже некоторые виды импортной техники. Российская техника, и даже "Сэлфорд", который является канадским, но производится в Омске, проходит по программам "Росагролизинга".

Да, процентная ставка по кредитам сегодня высока, но сегодня и сами производители, и дилеры, и лизинговые компании стараются очень гибко подходить к вопросу покупки сельхозтехники. Например, есть программы, по которым дилер совместно с лизинговой компанией помогает снизить процент ежегодного удорожания. Некоторые заводы предоставляют рассрочки, особенно это актуально для фермеров в тот момент, когда впереди уборка урожая.

— А какая техника, по вашим наблюдениям, наиболее популярна у самарских фермеров?

— Самарские фермеры, в большинстве, предпочитают российскую продукцию. В частности, это самоходная техника — тракторы "Кировец", тракторы Buhler ("Бюлер"), опрыскиватели "Туман". Это связано с тем, что импорта стало меньше. И цены на зарубежную технику очень высокие. А постпродажная поддержка уже не будет оперативной — здесь многое, конечно, зависит от дилера. И когда фермер покупает трактор за 50 миллионов рублей (я про импортный, который крайне трудно привезти), он должен фактически за эти деньги получить и соответствующее обслуживание. Поэтому главными факторами работы с фермерами, на мой взгляд, является гарантированный сервис и постпродажное обслуживание сельхозтехники. И это подтверждается нашей практикой: сегодня фермер выбирает технику точечно, не только ориентируясь на свой бюджет, но и на репутацию дилера. Например, зная, что компания "Агротайм" 10 лет работает на рынке, имеет большой опыт взаимодействия как с самими фермерами, так и с дилерами, сельхозтоваропроизводитель, возможно, купит технику подороже, а не какой-либо новый бренд, который стоит дешевле, но не имеет внятную стратегию постпродажного обслуживания.

Реклама. ООО "Агротайм".

ERID: 2VSb5x2nVxd

ИНН 6350022146

АПК&Пищепром №28

АПК&Пищепром №27

АПК&Пищепром №26

АПК&Пищепром №25

АПК&Пищепром №24

АПК&Пищепром №23

АПК&Пищепром №22

АПК&Пищепром №21

АПК&Пищепром №20

АПК&Пищепром №19

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Маркович Долгушин 19 февраля 2023 12:37 На Тимашевской птицефабрике запустили процедуру банкротства

Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.

евгения власкина 26 июля 2022 11:21 Россия установила рекорд по экспорту шоколада

А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Постер Рамке 01 мая 2018 16:47 Холдинг "Амар Групп" планирует выкупить Обшаровскую птицефабрику

Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

Джин Тоник 27 апреля 2018 14:47 СХАО "Овощевод" выращивает в Тольятти экологически чистые огурцы, помидоры и баклажаны

чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами

Фото на сайте

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Тракторы, комбайны, сеялки: публикуем большой фоторепортаж с "Дня поля-2025: динамика техники"

Тракторы, комбайны, сеялки: публикуем большой фоторепортаж с "Дня поля-2025: динамика техники"

В Самарской области прошел осенний День поля

В Самарской области прошел осенний День поля

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5