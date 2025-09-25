От Джулии до Фрайи: как местные селекционеры-картофелеводы создают новые сорта

Урожайность в 100 тонн картофеля с гектара - не предел для самарских аграриев. Но настоящая революция происходит сегодня в селекционных лабораториях региона. Ученые выводят новые, конкурентоспособные сорта картофеля, которые не боятся засухи и отвечают запросам рынка: от нежной Джулии до идеальной для фри Альвы. О том, как создается картофель будущего, - в интервью с председателем Союза картофелеводов Самарской области, кандидатом сельскохозяйственных наук, генеральным директором ООО «Молянов Агро Групп» Владимиром Моляновым.

- До сих пор бытует мнение, что картофель - не подходящая для самарской почвы и климата культура и высоких урожаев здесь не получить. Так ли это и есть ли опыт, опровергающий такие утверждения?

- В Самарской области есть все необходимые для возделывания картофеля условия: плодородные почвы, наличие оросительных систем для полива посадок, высокопроизводительная техника (пусть, в основном, и зарубежного производства), обученный персонал, обладающий многолетним опытом возделывания картофеля, научные и коммерческие структуры, осуществляющие селекцию и семеноводство картофеля, а также системная финансовая поддержка со стороны федерального и регионального бюджетов.

По урожайности Самарская область на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции в ПФО. Максимальная урожайность, достигнутая в Самарской области, составляет 100 тонн с гектара. Правда, получена она на ограниченной площади и при стечении наиболее благоприятных факторов. Тем не менее она подтверждает возможность получения высоких урожаев в условиях нашей области. В зависимости от погодных условий, зоны возделывания и выполнения требований технологии урожайность в хозяйствах Самарской области колеблется от 30 т до 40 тонн с гектара (бункерный вес).

- Что нужно сделать, чтобы получать высокие качественные урожаи картофеля на полях Самарской области?

- Нужны и отработанная агротехника, и доступная для товаропроизводителей мелиорация, и селекция (выведение новых конкурентоспособных сортов, соответствующих как природно-климатическим условиям Самарской области, так и отвечающих запросам современного рынка картофеля0.

В условиях жесткой конкуренции на первый план выходит не только и не столько способность произвести картофель, сколько умение его хорошо продать, обеспечивая возмещение всех затрат и создание условий для расширенного воспроизводства.

- Какие сорта (в первую очередь, районированные) подходят для нашего засушливого климата?

- В хозяйствах Самарской области хорошо зарекомендовали себя такие сорта, как Гала, Ред Скарлетт, Романо, Севин, Сантьяго, Кроне, Гулливер, Гранд, Зекура, Королева Анна, Розара, Ривьера, Лисана, Джулия, Альва. В этом перечне присутствуют как ранние, так и среднеспелые сорта. Все эти сорта можно приобрести в хозяйствах - участниках Союза картофелеводов Самарской области. Максимальные результаты при возделывании этих сортов могут быть получены на поливе и при соблюдении технологии производства.

- Есть ли новшества среди сортов картофеля у самарских селекционеров?

- В рамках комплексного научно-технического проекта "Развитие селекции и семеноводства картофеля в Самарской области" выведены сорт Джулия (находится в Госреестре с 2023 года) и сорт Альва (включен в Госреестр в 2025 году). Еще два сорта селекции ООО "Агростар"/ООО "МАГ" (Похвистневский и Кинельский районы) готовятся к передаче на государственные сортоиспытания - это сорта Тайра и Фрайя. Сорта Альва и Фрайя предназначены для приготовления картофеля фри и чипсов. Все сорта обладают отменным вкусом и прекрасными кулинарными свойствами. Сорт Джулия занимает первые места в конкурсах, проводимых на федеральном и региональном уровнях, по совокупности характеристик: вкусовым качествам, внешнему виду, урожайности.

ГК "Самарские овощи" (Безенчукский район) вывела и зарегистрировала столовый сорт Юнис. Селекция картофеля ведется и в ИП ГКФХ "Цирулев Евгений Павлович" (Приволжский район), результатом является сорт Скиф - он находится на втором году государственных сортоиспытаний и должен быть включен по их результатам в Госреестр допущенных к использованию сортов по Средневолжскому региону. В НИИСХ им. Н.М.Тулайкова (Безенчукский район) созданы сорта картофеля Жигулевский, Самарский, ведутся работы с новым сортом Галактика. Поддерживается коллекция сортов картофеля, насчитывающая более 40 наименований.

- Чего сейчас не хватает сельхозпроизводителям, выращивающим картофель в Самарской области?

- Картофель можно отнести к категории наиболее ресурсозатратных сельскохозяйственных культур. Без должной финансовой поддержки государства в сложившихся на данный момент экономических условиях осуществлять безубыточное производство картофеля невозможно.

К сожалению, из-за высокой ключевой ставки Центробанка по-настоящему льготного кредитования нет, а предлагаемые аккредитованными банками ставки "льготных" кредитов не позволяют вести расширенное воспроизводство, формировать фонды развития сельхозпредприятий, осуществлять планомерное замещение физически и морально устаревающей техники и оборудования.

Другим фактором служат цены на производимую продукцию. Установление "справедливой" цены - щепетильный вопрос. Во-первых, нужно упорядочить ценовую ситуацию на рынке, например, определить среднегодовую по региону себестоимость (с учетом всех затрат и отчислений в фонд развития) и, если средняя отпускная цена сельхозтоваропроизводителя, продиктованная рынком, окажется ниже этой планки, производить доплату из специального регионального фонда.

Безусловно, требуется контроль за конечной ценой для покупателя и "маржой" торговых сетей. Федеральное правительство рассматривает возможность внести поправки в закон о торговле, которые предполагают фиксацию цен в договорах между сетями и поставщиками социально значимых продуктов питания. Минсельхоз и Минпромторг предлагают закрепить в законодательстве понятие "фиксированный диапазон отпускных цен".

В этом плане нужно быть осторожным, так как простое "замораживание" цен сетей и поставщиков на фиксированном уровне без учета постоянного увеличения цен на промышленную продукцию, используемую при производстве сельскохозяйственной продукции, может привести к еще большему диспаритету цен, снижению и без того низкой рентабельности сельхозпроизводства.

За последние годы резко увеличились цены на технику и оборудование, запасные части и комплектующие. Техника в большинстве картофелеводческих хозяйств области приближается к окончанию расчетного срока службы либо уже его превысила, находится на грани физического износа. Поддерживать ее на должном техническом уровне с каждым годом становится все обременительнее, а заменить ее на новую (западноевропейскую) не представляется возможным из-за ее недоступности по причине санкций и дорогих кредитов. Единственно возможный вариант - это переход на китайскую или белорусскую технику, а ставку рефинансирования необходимо снизить до разумного минимума.

Для самарских картофелеводов, традиционно работающих с определенными покупателями, проблема рынка заключается в его нестабильности. Государством предпринимаются определенные меры для стабилизации цен. Надеемся, что эти усилия, с учетом предложений от сельхозтоваропроизводителей, дадут положительный результат.

- Объясните, почему цены на картофель резко выросли в этом году. Это повышение естественно или искусственно спровоцировано?

- Это, в первую очередь, сокращение площадей под картофелем. Например, за период с 2012 года в Самарской области площади под картофелем снизились в четыре раза, а в 2024 году еще и был неурожай. Во многих регионах складывались неблагоприятные погодные условия: засуха, затяжные дожди или ранние заморозки. Нельзя сбрасывать со счетов рост затрат на выращивание, сбор, хранение и транспортировку. Увеличился спрос на картофель со стороны пищевой промышленности (производство чипсов, готового картофеля фри и прочих продуктов переработки). В ряде регионов отдельные продавцы и розничные сети искусственно завышают цены, так как при высоком спросе предложение ограничено.

- Каковы перспективы урожая картофеля в этом году?

- По сравнению с 2024 годом площади под картофелем в России увеличились на 10 тысяч гектаров. При благоприятных погодных условиях в 2025 году урожай может увеличиться на 230-250 тысяч тонн и составит 7,5 млн тонн (в 2024 году он был 7,3 млн тонн).

Заявляемые с учетом ситуации на рынке самарскими сельхозтоваропроизводителями отпускные цены формируются сейчас на уровне 18-20 рублей (с НДС) за 1 кг, что не покрывает даже производственных затрат - и это в начале сбора урожая, что не может удовлетворять хозяйства. А рост предложения в связи с увеличением сбора урожая и нарастанием объемов продаж может привести к снижению и этих цен. Именно в таких случаях должна подключаться господдержка.

Цены на продукцию зависят в основном от покупательской способности, спроса и предложения. При благоприятном стечении всех факторов количество убранного картофеля будет превышать уровень прошлого года, и цены в сезоне однозначно будут ниже прошлогодних. Резкого повышения цен в зимне-весенний период ожидать не стоит.