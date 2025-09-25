Александра Казарина: "Селекционеры выбирают названия сортов как имена детям"

Новые сорта зерновых и технических культур адаптированы к непростым климатическим условиям Самарской области. Какие новинки уже вышли на поля, а какие только проходят испытания? Об этом редакция "АПК и пищепром" спросила у директора Поволжского НИИ селекции и семеноводства имени П.Н. Константинова Александры Казариной.

Поволжский НИИ селекции и семеноводства имени П. Н. Константинова является филиалом Самарского селекционно-семеноводческого центра (Самарский ССЦ), который создан на базе Самарского федерального исследовательского центра Российской академии наук (СамНЦ РАН) для создания и внедрения в АПК современных технологий на основе собственных разработок. В Самарском ССЦ на основе комплексного лабораторно-генетического и полевого изучения генофонда зерновых культур создаются принципиально новые, высокоурожайные, с повышенным качеством продукции сорта и гибриды, устойчивые к болезням и вредителям; разрабатываются и совершенствуются технологии их возделывания в целях конструирования высокопродуктивных агрофитоценозов и агроэкосистем.

Поволжский НИИ селекции и семеноводства имени П. Н. Константинова (филиал СамНЦ РАН) активно участвует в этой работе, создавая сорта, адаптированные к условиям Поволжья и Урала.

Пшеница

Среди новых сортов озимой мягкой пшеницы особого внимания заслуживают Поволжская 30 и Поволжская 21, уже внесенные в Государственный реестр селекционных достижений. Эти сорта отличаются высокой продуктивностью, зимостойкостью и устойчивостью к засушливым условиям.

Поволжская 30 — среднеспелый сорт (312-316 дней) с потенциалом урожайности 8,0-8,5 т/га.

"Засухоустойчив во все фазы развития, толерантен к основным болезням", — отметила Александра Казарина. — В текущем году средний урожай составил 58 центнеров с гектара".

Сорт продемонстрировал стабильность и высокие качественные показатели, включая содержание белка и клейковины.

Поволжская 21 превышает стандарты на 0,5 т/га, а его максимальная урожайность достигает 8,5 т/га.

"Содержание белка — от 13,5 до 16,1 процента, клейковины — до 36 процентов, что делает его ценным для хлебопечения", — подчеркнула эксперт.

На Всероссийском дне поля-2025 ученые Самарского научно-исследовательского института сельского хозяйства им. Н. М. Тулайкова (филиал СамНЦ РАН), который также, как и Поволжский НИИСС, входит в Селекционно-семеноводческий центр, совместно с Ростовским аграрным центром представили новый сорт озимой пшеницы Вертикаль. Он вызвал большой интерес у сельхозпроизводителей. Вертикаль обладает высокой устойчивостью к бурой ржавчине, слабо поражается мучнистой росой и демонстрирует низкий уровень поражения септориозом. Его ключевые преимущества — повышенная зимостойкость и засухоустойчивость, что делает его идеальным для выращивания в степной и лесостепной зонах Среднего Поволжья.

Сорт относится к интенсивным и среднеранним, с высотой растений 60-75 см. Масса 1000 зерен достигает 38,0 г, а средняя урожайность в конкурсных испытаниях составила 52,2 ц/га. Максимальная урожайность достигла 71,6 ц/га. Качество зерна также на высоком уровне: содержание клейковины — 30,5%, белка — 14,2%, число падения — 385 сек.

В ближайшее время ожидается появление новых сортов озимой пшеницы, которые в данный момент проходят государственное сортоиспытание: Поволжское золото, Усач, Поволжская 90 и Колобок.

Последний уже заинтересовал аграриев благодаря своим уникальным характеристикам.

"Колобок — низкорослый, рано созревающий сорт, который уходит от летней засухи, формируя урожай за счет весенне-зимних запасов влаги. У него крупный колос и округлое зерно, и он действительно похож на колобка", — объяснила Александра Казарина.

Не менее перспективны и новые сорта яровой мягкой пшеницы. Среди них — Кинельская звезда, уже районированная в прошлом году. Этот сорт обладает высокой адаптивностью и способен давать стабильный урожай даже в неблагоприятных погодных условиях. "В благоприятный год он повышает урожайность, а в неблагоприятный — не снижает ее", — говорит эксперт. На подходе также Кинельская удача и Кинельская ласточка, названия, которые отражают их связь с местом создания — Кинельским районом Самарской области.

Добрые, душевные названия сортов, как имена детям, придумывают сами селекционеры.

"Каждый сорт — как ребенок, и мы выбираем имя, которое отражает его особенности. Усач — это остистый сорт, который, как ежик, стоит в поле, очень красиво. Поволжское золото у нас было названо за уникальный цвет зерна. Он отличается от других даже в поле — колос золотой стоит, когда созревает", — рассказала Александра Владимировна.

При создании сортов селекционеры уделяют особое внимание не только урожайности, качеству зерна, устойчивости к болезням и климатическим аномалиям, но и внимательно прислушиваются к пожеланиям сельхозпроизводителей. "Сейчас производственники предпочитают низкорослые сорта, чтобы в поле оставалось меньше соломы. Мы работаем над снижением высоты растений, а также над устойчивостью к основным болезням нашего региона", — пояснила Александра Казарина.

Просо

В Поволжском НИИ селекции и семеноводства активно ведется работа по созданию новых сортов проса посевного, которые сочетают высокую урожайность с отличными качественными характеристиками. Одним из последних достижений института стал сорт Поволжская 80, уже включенный в Государственный реестр селекционных достижений. Как отмечает директор института, "каждый последующий сорт должен превзойти предыдущий по продуктивности".

Поволжское 80 действительно превосходит все предыдущие сорта по таким важным показателям, как крупность зерна и яркость крупы, а также отличается отличной развариваемостью.

Сейчас в государственном испытании находятся два новых перспективных сорта проса: Иволга и Кремдар. Новые сорта проса, созданные самарскими селекционерами, демонстрируют стабильную урожайность даже в условиях климатических аномалий, что особенно важно для рискованного земледелия Поволжья. Их внедрение в производство позволяет аграриям региона получать качественное зерно с высокой добавленной стоимостью.

"Сорта проса, созданные в нашем институте, идеально адаптированы к местным условиям, — резюмировала Алексасндра Казарина. — Они сочетают хорошую урожайность с отличными технологическими качествами зерна, что делает их конкурентоспособными на российском рынке. Кремдар хорошо себя показывает не только в Самарской области, но и Поволжье в целом, а также в Тыве и Алтайском крае, поэтому мы расширили рекреационное районирование для этого сорта".

Лен

Эта культура приобретает все большую популярность среди самарских сельхозпроизводителей благодаря своей высокой коммерческой ценности и маржинальности, сопоставимой с подсолнечником. Интерес ко льну обусловлен его экономической выгодой, что стимулирует фермеров испытывать различные сорта, включая новинки местной селекции.

Поволжский НИИ селекции и семеноводства имени П. Н. Константинова активно участвует в селекционном процессе льна масличного, создавая новые сорта, адаптированные к местным условиям. В настоящее время в Государственном сортоиспытании находятся два новых сорта льна: Кинельский 22 и Азур. Эти сорта демонстрируют высокий потенциал и уже вызывают интерес у сельхозпроизводителей.

Уже сейчас лен становится одной из перспективных культур для Самарской области, а новые сорта, разрабатываемые местными селекционерами, открывают дополнительные возможности для сельхозпроизводителей.

Донник

Донник белый однолетний, сорт Самарский, был включен в Государственный реестр селекционных достижений Российской Федерации в 2025 году. Эта культура кормового назначения отличается высокой урожайностью зеленой массы, достигающей 40–50 тонн с гектара, и способностью к быстрому отрастанию, что позволяет получать второй укос.

Сорт был выведен с акцентом на стабилизацию семенной продуктивности, что особенно важно для кормовых культур, которые часто сложны в семеноводстве из-за позднего созревания или склонности к осыпанию. Донник белый однолетний Самарский сочетает в себе высокую урожайность зеленой массы с устойчивостью к местным условиям, что делает его ценным для сельхозпроизводителей.

Кроме кормового использования, донник является отличным медоносом, что расширяет его хозяйственное значение. Его также можно включать в состав силоса для повышения белковости корма. Сорт адаптирован к условиям Поволжья и демонстрирует стабильность как в производстве зеленой массы, так и в семеноводстве.

Господдержка

Государственная поддержка Селекционного центра в структуре СамНЦ РАН играет ключевую роль, так как необходимым условием для создания и развития Селекционно-семеноводческого центра является консолидация кадрового потенциала и материально-технической инфраструктуры в рамках одного учреждения, это позволяет развивать самые современные направления молекулярно-генетических исследований, перейти на маркерную селекцию, усилить междисциплинарные и межотраслевые исследования и разработки полного цикла, от поисковых и фундаментальных исследований до получения инновационных продуктов и готовых технологических решений для агропромышленного комплекса.

Таким образом, самарская селекция отвечает вызовам времени и создает сорта, которые помогают аграриям получать стабильные урожаи даже в условиях меняющегося климата.

"Где родился, там и пригодился. Наши сорта адаптированы к местным условиям, и это их главное преимущество", — пояснила Александра Казарина.