"Туманы" и не только: на агровыставке под Самарой представили новейшие образцы сельхозтехники

Знакомство аграриев с современной техникой и технологиями – одна из задач агропромышленной выставки, которая состоялась в поселке Усть-Кинельский 19 и 20 сентября.

Фермеры осмотрели тракторы, комбайны, сеялки, агродроны ведущих российских и зарубежных производителей.

О том, как работает самоходный опрыскиватель «Туман», на видео рассказал ведущий специалист компании «Пегас-Агро» Артем Мурашкин.

Видео: Дарья Добровольская.