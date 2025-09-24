Алексей Попов: "Самарская область входит в число лидеров по внедрению инноваций в АПК"

Какими культурами 63 регион полностью обеспечит себя по итогам текущего сельскохозяйственного сезона? Для каких работ фермеры Самарской области чаще всего используют агродроны? Зачем в регионе планируют провести генотипирование КРС молочных пород? На эти и другие вопросы в интервью ответил министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов.

— Алексей Петрович, в Самарской области в самом разгаре уборочная кампания. Как вы оцениваете ее ход? Каким выдался этот год для аграриев?

— Уборочная кампания 2025 года в Самарской области проходит организованно и в оптимальные агротехнические сроки. По состоянию на 1 сентября убрано 75 процентов площадей зерновых и зернобобовых культур, намолочено 2 миллиона 654 тысячи тонн зерна при средней урожайности 30 центнеров на гектар — это на 25 процентов выше показателей прошлого года.

Параллельно активно ведется уборка картофеля и овощей: собрано более 16,4 тысячи тонн картофеля и 29,5 тысячи тонн овощной продукции. Продолжается заготовка кормов на зимовку 2025–2026 годов: заготовлено 166 тысяч тонн сена (82 процента от плана), сенажа — 252 тысячи тонн (129 процентов), силоса — 21 тысяча тонн (9 процентов).

Учитывая благоприятные погодные условия и высокую технологическую оснащенность хозяйств, мы прогнозируем, что общий урожай по итогам сезона будет не ниже уровня 2024 года, а по ряду культур — значительно выше.

— С какими трудностями пришлось столкнуться? Как сельхозпроизводители их преодолевали?

— Основной сложностью в этом сезоне, как и всегда, остаются погодные риски. Однако аграрии региона научились эффективно минимизировать их влияние за счет системного подхода: применения современной техники, точного земледелия, качественных семян, средств защиты растений и минеральных удобрений.

Ключевым фактором успеха стало повышение продуктивности каждого гектара — это результат целенаправленной работы на протяжении нескольких лет. Важнейшую роль сыграл и человеческий фактор: профессионализм, ответственность и трудовая дисциплина работников отрасли. Именно благодаря этому мы достигли хороших показателей урожайности.

— Для каких культур сезон 2025 года будет наиболее урожайным, по прогнозам? Какими культурами Самарская область полностью обеспечит свои потребности по итогам сезона 2025 года?

— 2025 год стал благоприятным как для зерновых, так и для технических культур. Особенно высокие показатели ожидаются по пшенице, ячменю и подсолнечнику. Мы прогнозируем, что по итогам сезона Самарская область полностью обеспечит собственные потребности в зерне и масличных культурах, а также сохранит значительный экспортный потенциал.

— Насколько активнее фермеры стали использовать беспилотники в сезоне 2025 года? Для каких целей чаще всего?

— Применение беспилотных авиационных систем (БАС) в агропромышленном комплексе Самарской области в 2025 году вышло на новый уровень. Основной сценарий использования — внесение средств защиты растений. По данным исполнителей услуг, общая площадь, обработанная с помощью дронов, составит 200 тысяч гектаров, для сравнения, в 2024 году этот показатель был 22 тысячи гектаров.

— Какие новые меры государственной поддержки АПК, введенные в 2025 году, вы могли бы отметить?

— В 2024–2025 году в Самарской области был запущен ряд новых мер поддержки в сфере АПК.

Субсидии для животноводов. В 2024 году в регионе была введена новая мера поддержки — субсидии для сельскохозяйственных товаропроизводителей на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт животноводческих помещений и откормочных площадок для содержания крупного рогатого скота. Возмещение составляет 50 процентов фактически понесенных затрат, что должно значительно укрепить материально-техническую базу животноводства в регионе.

Поддержка сельхозтоваропроизводителей. В рамках программы социально-экономического развития региона с 2025 года введена новая мера государственной поддержки — возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений для сельхозтоваропроизводителей. Эта мера принята с целью увеличения объемов производства и повышения урожайности в агропромышленном комплексе региона.

Развитие системы геномной селекции. Год назад на Петербургском международном экономическом форуме правительство Самарской области и компания "Иннопрактика" подписали соглашение, направленное на содействие в разработке эффективной системы геномной селекции поголовья молочного крупного рогатого скота. В рамках сотрудничества в Самарской области предполагается провести генотипирование КРС молочных пород и создать единую базу данных по родословным, продуктивности и генетической информации, что в перспективе окажет существенное влияние на развитие племенного животноводства в регионе.

В рамках реализации проекта сельскохозяйственные товаропроизводители получат государственную поддержку, из регионального бюджета будет возмещаться до 90 процентов затрат на проведение геномных исследований.

Поддержка развития беспилотных систем в сфере АПК. В регионе введена новая мера поддержки — субсидирование части затрат, связанных с приобретением беспилотных летательных аппаратов — агродронов (в размере 40 процентов субсидируются беспилотные авиационные системы в составе с беспилотным воздушным судном (беспилотным летательным аппаратом) с максимальной взлетной массой свыше 30 килограммов, но не более 500 килограммов, в том числе входящие в комплект поставки составные части для выполнения роботизированных сельскохозяйственных операций). Указанная мера поддержки позволит аграриям применять современные технологические решения при проведении агротехнологических работ.

Эти меры направлены на укрепление материально-технической базы, повышение эффективности производства и внедрение инноваций. Губернатор и правительство региона поддержали все наши инициативы.

— В 2025 году в Самарской области началась реализация национального проекта "Кадры для АПК". Назовите, пожалуйста, три самых весомых, крупных, значимых события/мероприятия, которые были реализованы в регионе в рамках этого нацпроекта в 2025 году? Как бы вы в целом охарактеризовали ситуацию с привлечением молодежи в сельское хозяйство?

— В качестве ключевых мероприятий я бы выделил следующие. Во-первых, это открытие агротехнологических классов — в этом году начали работу три класса в Исаклинском, Хворостянском и Шигонском районах для 69 школьников 7-11 классов. Это формирует интерес к профессиям в сфере АПК с раннего возраста.

Во-вторых, отмечу реализацию 11 ключевых проектов — поддержку получили 33 специалиста из 10 хозяйствующих субъектов. Проекты охватывают животноводство и растениеводство: от повышения эмбриопродуктивности до внедрения цифровых сервисов и разработки систем внесения удобрений. Это реальные научно-практические решения, повышающие эффективность отрасли. ФГБОУ ВО "Самарский государственный аграрный университет" является научной организацией, с которой хозяйствующие субъекты заключили договоры на реализацию этих проектов в сфере агропромышленного комплекса.

И в-третьих, это стимулирование практики и целевого обучения — возмещение работодателям до 90 процентов затрат на оплату труда и проживания студентов, а также на обучение сотрудников. В 2025 году 127 выпускников заключили целевые договоры с работодателями через платформу "Работа в России" для обучения в Самарском ГАУ.

В целом, ситуацию с привлечением молодежи в агропромышленный комплекс Самарской области я оцениваю как положительную и системную. Действует закон Самарской области № 28-ГД, предусматривающий единовременные (до 207 тысяч рублей) и ежемесячные (до 11,7 тысячи рублей) выплаты молодым специалистам. В 2024 году поддержку получили

189 человек, в 2025-м — уже 98. Мы видим рост интереса к аграрным профессиям и формируем устойчивую систему подготовки, трудоустройства и закрепления кадров.

— В июле 2025 года Самарскую область посетила министр сельского хозяйства России Оксана Лут. Какие итоги визита федерального министра в регион вы считаете наиболее важными для АПК Самарской области?

— Визит министра сельского хозяйства России Оксаны Лут стал важной вехой в развитии аграрного сектора региона. Основное внимание было уделено цифровизации АПК и кадровому обеспечению. Среди ключевых итогов я бы выделил следующие.

Были рассмотрены вопросы интеграции беспилотных авиационных систем с наземной техникой и создания единой цифровой платформы для управления агропроизводством. Обсуждена необходимость развития сервисной инфраструктуры для обслуживания дронов и подготовки кадров — инженеров-аграриев, операторов и техников БАС. Подчёркнута важность аналитики данных, получаемых с дронов, для прогнозирования урожайности, мониторинга состояния почв и растений.

Отдельно рассматривалось внедрение биотехнологий, в частности микроклонального размножения косточковых культур, что позволит получать качественный посадочный материал. Отмечена необходимость технологического обновления не только в производстве, но и в переработке сельскохозяйственной продукции.

Визит подтвердил, что Самарская область входит в число лидеров по внедрению инноваций в АПК, а федеральный центр готов поддерживать нашу стратегию развития.