В Ставропольском и Волжском районах временно отключат свет с 15 по 17 сентября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

15.09.2025 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Шелехметь (ул. Шоссейная);

15.09.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ташелка (ул. Набережная, ул. Менжинского);

17.09.2025 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Подстёпки

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.