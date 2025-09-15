Ярмарка кооперации МСП и крупных предприятий Самарской области пройдет на форуме "Промсалон"

24 сентября на площадке форума "Промышленный салон" в выставочном центре "Экспо-Волга" состоится ярмарка коопераций крупных промышленных предприятий региона и субъектов малого и среднего предпринимательства.
Областное минэкономразвития и региональный центр "Мой бизнес" приглашают поставщиков стать участниками деловой программы форума и провести встречи с предприятиями-заказчиками, которые презентуют перечень направлений необходимых закупок и проконсультируют по условиям участия в поставках в формате В2В.
Значимость организации подобных встреч заказчиков и поставщиков неоднократно подчеркивал губернатор Вячеслав Федорищев.
"Ярмарки кооперации помогают региональному бизнесу интегрироваться в цепочки поставок ведущих региональных и федеральных предприятий. А крупным промпредприятиям — найти надежных поставщиков из числа местных компаний. Мы видим, что это очень востребованный инструмент поддержки — только в 2024 году участниками таких ярмарок стали более 300 субъектов МСП", — отметил зампредседателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Регистрация на участие в мероприятии открыта по ссылке.
О своих потребностях в оборудовании, материалах, инструментах и услугах расскажут представители АО "Строммашина-Щит", Завод им. Тарасова, ПАО "ОДК-Кузнецов", АО "Металлист-Самара".
Ярмарки кооперации проводятся в соответствии с нацпроектом "Эффективная и конкурентная экономика".
Оч хочется реалиализации этого направления "авиации". Вижу - показанная архитектура изделия будет неустойчива при касании поплавками любой среды (занос, клевание). Зачем делать нечто новое в древнем планере с известными косяками сильно ограничивающими применение изделия при реализации. Т.е. зачем делать "нано" карету скорой помощи не способную разворачиваться на месте на любой поверхности? Зачем тиражировать известные инженерам старые проблемы, но в шкуре волка? Поэтому и рождается вышесказанное опасение об освоении. Ребята, студенты обратите внимание на новейшие идеи планера способные "уходить" с большой волны. Зачем тратиться на изделие для штиля?
Что-то никто не хочет комментировать((
Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.
... удивительное - всегда рядом. Не, не переплюнули ИННОВАТОРЫ ... СУДЬБУ каспийского МОНСТРА и не переплюнут, зная элементарную физику - денежки ОСВОЯТ или их устроит карьерный рост.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.