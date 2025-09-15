Ярмарка кооперации МСП и крупных предприятий Самарской области пройдет на форуме "Промсалон"

24 сентября на площадке форума "Промышленный салон" в выставочном центре "Экспо-Волга" состоится ярмарка коопераций крупных промышленных предприятий региона и субъектов малого и среднего предпринимательства.

Областное минэкономразвития и региональный центр "Мой бизнес" приглашают поставщиков стать участниками деловой программы форума и провести встречи с предприятиями-заказчиками, которые презентуют перечень направлений необходимых закупок и проконсультируют по условиям участия в поставках в формате В2В.

Значимость организации подобных встреч заказчиков и поставщиков неоднократно подчеркивал губернатор Вячеслав Федорищев.

"Ярмарки кооперации помогают региональному бизнесу интегрироваться в цепочки поставок ведущих региональных и федеральных предприятий. А крупным промпредприятиям — найти надежных поставщиков из числа местных компаний. Мы видим, что это очень востребованный инструмент поддержки — только в 2024 году участниками таких ярмарок стали более 300 субъектов МСП", — отметил зампредседателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Регистрация на участие в мероприятии открыта по ссылке.

О своих потребностях в оборудовании, материалах, инструментах и услугах расскажут представители АО "Строммашина-Щит", Завод им. Тарасова, ПАО "ОДК-Кузнецов", АО "Металлист-Самара".

Ярмарки кооперации проводятся в соответствии с нацпроектом "Эффективная и конкурентная экономика".