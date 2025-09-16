В Красноармейском районе по нацпроекту отремонтирована единственная дорога к двум поселкам

В Красноармейском районе Самарской области по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" завершен капитальный ремонт участка межмуниципальной трассы "Самара — Волгоград" — Пестравка" — Ленинский — Кочетковский — Бутковский протяженностью 5,45 км.

Дорога приведена в нормативное состояние по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, к которому в августе 2024 года обратились жители поселка Софинский.

Участок трассы является единственным выездом из двух небольших поселений — Бутковского и Софинского — на региональную сеть автодорог. По нему проходят маршруты движения к ключевым социальным учреждениям сельского поселения Ленинский и районного центра — села Красноармейское, также по дороге курсирует школьный автобус.

На участке ремонта полностью заменено дорожное покрытие, выполнено уширение дорожного полотна, исправлен продольный профиль дороги, установлены семь новых водопропускных труб, дорожные знаки и нанесена разметка.

По словам жителя поселка Софинский и социального работника Елены Архиповой, качество ремонта заметно улучшило условия проживания населения.

"Я работаю соцработником и часто езжу покупать продукты и лекарства для пожилых людей из Софинского и Бутковского в районный центр — село Красноармейское. После ремонта передвигаться по дороге стало гораздо быстрее и комфортнее. Все жители довольны ремонтом, в том числе водители, которые возят продукты из районного центра", — отметила она.

Одна из задач нацпроекта "Инфраструктура для жизни", инициированного президентом России Владимиром Путиным, — повышение качества жизни в сельской местности и обеспечение комфортного транспортного обслуживания жителей удаленных районов. Всего в текущем году в Самарской области отремонтируют 15 участков автодорог, ведущих к 25 сельским населенным пунктам, общей протяженностью 160 км.