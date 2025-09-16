16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Красноармейском районе по нацпроекту отремонтирована единственная дорога к двум поселкам В Самарской области благоустраивают пути к малой родине Героев Советского Союза "Безопасные дороги": в Большеглушицком районе завершен ремонт региональной трассы, а в Самаре модернизированы "гостевые" маршруты В Самаре на ремонт трамвайных путей на пересечении с дорогами выделили 300 млн рублей: список В Тольятти завершен ремонт шести дорог по нацпроекту "Инфраструктура для жизни"

Дорожное строительство Транспорт и связь

В Красноармейском районе по нацпроекту отремонтирована единственная дорога к двум поселкам

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Красноармейском районе Самарской области по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" завершен капитальный ремонт участка межмуниципальной трассы "Самара — Волгоград" — Пестравка" — Ленинский — Кочетковский — Бутковский протяженностью 5,45 км.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Дорога приведена в нормативное состояние по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, к которому в августе 2024 года обратились жители поселка Софинский.

Участок трассы является единственным выездом из двух небольших поселений — Бутковского и Софинского — на региональную сеть автодорог. По нему проходят маршруты движения к ключевым социальным учреждениям сельского поселения Ленинский и районного центра — села Красноармейское, также по дороге курсирует школьный автобус.

На участке ремонта полностью заменено дорожное покрытие, выполнено уширение дорожного полотна, исправлен продольный профиль дороги, установлены семь новых водопропускных труб, дорожные знаки и нанесена разметка.

По словам жителя поселка Софинский и социального работника Елены Архиповой, качество ремонта заметно улучшило условия проживания населения.

"Я работаю соцработником и часто езжу покупать продукты и лекарства для пожилых людей из Софинского и Бутковского в районный центр — село Красноармейское. После ремонта передвигаться по дороге стало гораздо быстрее и комфортнее. Все жители довольны ремонтом, в том числе водители, которые возят продукты из районного центра", — отметила она.

Одна из задач нацпроекта "Инфраструктура для жизни", инициированного президентом России Владимиром Путиным, — повышение качества жизни в сельской местности и обеспечение комфортного транспортного обслуживания жителей удаленных районов. Всего в текущем году в Самарской области отремонтируют 15 участков автодорог, ведущих к 25 сельским населенным пунктам, общей протяженностью 160 км.

Гид потребителя

Последние комментарии

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:15 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?

Фото на сайте

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5