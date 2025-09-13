16+
ИТ Транспорт и связь

В Поволжье стартовал акселератор Сбера по цифровой трансформации бизнеса

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Сбер вместе с партнёрами запустил в Поволжье региональный акселератор по цифровой трансформации бизнеса. IT-мероприятие объединило более 300 участников — предпринимателей, компании, занимающиеся развитием информационных технологий, экспертов. Для предпринимателей участие в акселераторе — это шансы протестировать гипотезы по развитию продукта, найти новых партнеров и оптимальное решение для своих бизнес-кейсов.

По итогам старта в проработку на 2 месяца уже взяты более 100 идей применения цифровых решений в конкретных процессах клиентов. Самые интересные кейсы представят в финале акселератора, который состоится в ноябре 2025 года.

Акселератор Сбера — платформа для кооперации бизнес-сообщества, разработчиков, специалистов и партнёров банка для решения актуальных IT-задач. Клиенты получают возможность перевести свои бизнес-вопросы в решения с применением таких цифровых инструментов, как искусственный интеллект, облачные решения, цифровые двойники и GenAI. Кроме того, площадка акселератора помогает предпринимателям протестировать гипотезы по развитию своего продукта, установить контакты с новыми партнерами и найти эффективные решения для существующих целей.

Наталия Цайтлер, председатель Поволжского банка Сбербанка:

"Сбер разработал программу акселератора, соединив компании непосредственно с IT-разработчиками для создания новых прорывных решений. Итогом сессий станут пилотные проекты, которые смогут усилить конкурентоспособность бизнеса. Весь процесс проходит при нашей экспертной поддержке, где банк выступает своеобразным архитектором роста и проводником компаний в мир цифровой трансформации, обеспечивая не просто знания, а реальные результаты".

Илья Катанкин, генеральный директор "Норд Клан":

"Цифровой акселератор Сбербанка — это эффективная площадка для практической работы над реальными задачами бизнеса. Наша цель, как экспертов в области AI и автоматизации, — помочь участникам найти конкретные применения искусственного интеллекта в их процессах, сгенерировать рабочие гипотезы и создать прототипы решений. Мы нацелены на деловой диалог и практический результат, который можно будет развить в полноценные проекты после завершения акселератора".

