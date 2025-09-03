Сбер на ВЭФ: российские разработки в области ИИ обладают значительным экспортным потенциалом

Российские разработки в области ИИ обладают значительным экспортным потенциалом для рынков стран БРИКС. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, выступая на ВЭФ.
Россия накопила серьёзные компетенции в создании и практическом применении интеллектуальных систем в различных секторах экономики — от промышленного производства и энергетики до медицины и образовательной сферы.
Российский Альянс в сфере ИИ в 2024 году для определения перечня наиболее перспективных сценариев использования ИИ в приоритетных отраслях экономики и органах исполнительной власти рассмотрел более 600 кейсов из отечественной и международной практики. Составленный по итогам анализа практик сборник Russian AI Case Book ("Приоритетные решения использования ИИ в ключевых отраслях экономики и госуправлении") содержит список решений с использованием классического и генеративного ИИ в сельском хозяйстве, промышленности, транспорте, строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, финансах, розничной торговле, телекоммуникациях, здравоохранении и образовании.
Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:
"Российские разработки в области ИИ обладают значительным экспортным потенциалом для рынков стран БРИКС, где наблюдается устойчивый рост потребления в цифровых технологиях, в частности в госсекторе. Реализация этого экспорта представляется стратегически важной инициативой, способной укрепить технологическое взаимодействие между странами-партнёрами и усилить глобальные конкурентные преимущества российских ИИ-решений".
Александр Ведяхин отметил, что для успешного внедрения отечественных ИИ-систем за рубежом необходима адаптация к языковым, культурным и законодательным особенностям каждой страны. Требуются гибкие решения, способные учитывать местные нормативы, стандарты и пользовательские предпочтения.
"Мы поддерживаем инициативу Китая по учреждению Всемирной организации по сотрудничеству в области ИИ. Сотрудничество с национальными компаниями, государственными структурами и исследовательскими центрами позволит ускорить процесс внедрения, снизить риски и повысить доверие к российским технологиям. При этом чтобы упростить экспорт и интеграцию решений, важно согласовать нормативные подходы и стандарты в области ИИ среди стран БРИКС.
Экспорт российских ИИ-решений — реалистичная и стратегически важная задача. Но она требует комплексного подхода к адаптации технологий, построению партнёрских отношений и развитию инфраструктуры поддержки", — заявил спикер.
