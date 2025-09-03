16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сбер на ВЭФ: российские разработки в области ИИ обладают значительным экспортным потенциалом В ноябре будет запущена международная платформа BRICS+ AI Success Hub Сбер открыл набор на вторую волну отдельного трека Sber500 с GigaChat Эксперт рассказал, как платформенный подход в ИИ улучшает управление качеством на производстве 90 лучших студентов из более чем 7000 участников отбора получили офферы по итогам образовательного интенсива

ИТ Транспорт и связь

Сбер на ВЭФ: российские разработки в области ИИ обладают значительным экспортным потенциалом

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 60
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Российские разработки в области ИИ обладают значительным экспортным потенциалом для рынков стран БРИКС. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, выступая на ВЭФ.

Россия накопила серьёзные компетенции в создании и практическом применении интеллектуальных систем в различных секторах экономики — от промышленного производства и энергетики до медицины и образовательной сферы.

Российский Альянс в сфере ИИ в 2024 году для определения перечня наиболее перспективных сценариев использования ИИ в приоритетных отраслях экономики и органах исполнительной власти рассмотрел более 600 кейсов из отечественной и международной практики. Составленный по итогам анализа практик сборник Russian AI Case Book ("Приоритетные решения использования ИИ в ключевых отраслях экономики и госуправлении") содержит список решений с использованием классического и генеративного ИИ в сельском хозяйстве, промышленности, транспорте, строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, финансах, розничной торговле, телекоммуникациях, здравоохранении и образовании.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

"Российские разработки в области ИИ обладают значительным экспортным потенциалом для рынков стран БРИКС, где наблюдается устойчивый рост потребления в цифровых технологиях, в частности в госсекторе. Реализация этого экспорта представляется стратегически важной инициативой, способной укрепить технологическое взаимодействие между странами-партнёрами и усилить глобальные конкурентные преимущества российских ИИ-решений".

Александр Ведяхин отметил, что для успешного внедрения отечественных ИИ-систем за рубежом необходима адаптация к языковым, культурным и законодательным особенностям каждой страны. Требуются гибкие решения, способные учитывать местные нормативы, стандарты и пользовательские предпочтения.

"Мы поддерживаем инициативу Китая по учреждению Всемирной организации по сотрудничеству в области ИИ. Сотрудничество с национальными компаниями, государственными структурами и исследовательскими центрами позволит ускорить процесс внедрения, снизить риски и повысить доверие к российским технологиям. При этом чтобы упростить экспорт и интеграцию решений, важно согласовать нормативные подходы и стандарты в области ИИ среди стран БРИКС.

Экспорт российских ИИ-решений — реалистичная и стратегически важная задача. Но она требует комплексного подхода к адаптации технологий, построению партнёрских отношений и развитию инфраструктуры поддержки", — заявил спикер.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5