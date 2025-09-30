Очные этапы конкурса "Моя профессия — ИТ" пройдут в 20 регионах России

Во вторник, 30 сентября, в День российского интернета, стартовали хакатоны нового сезона Всероссийского конкурса "Моя профессия — ИТ" президентской платформы "Россия — страна возможностей" в формате онлайн-конференции.

Основной тема сезона объявлен — "Технологический суверенитет: технологии будущего — в наших руках". Конкурс станет уникальной площадкой, где участники смогут разработать проекты, направленные на развитие сервисов и создание отечественных аналогов на базе российских платформ.

"Это уникальная возможность для школьников, студентов колледжей и вузов и просто молодых специалистов со всей страны проверить свои знания, воплотить идеи и поделиться мечтами. Этот проект открывает для ребят путь к интересной и яркой карьере в сфере ИТ. Профориентация в сфере информационных технологий — это не только выбор профессии. Это, в первую очередь, стратегический шаг для развития нашей цифровой экономики в целом. Создание системных решений — от ранней профподготовки в школах до стажировок у ведущих компаний — поможет нам двигаться вперед и достигать новых высот.

Конкурс "Моя профессия — ИТ" уже сегодня помогает создавать региональные ИТ-экосистемы, дает молодежи возможность войти в цифровой мир, а регионам — понять, какие компетенции уже есть и что нужно развивать дальше. Он поощряет рост стартапов, технологического предпринимательства и формирует настоящее ИТ-сообщество. Я уверен, что в этом году конкурс станет еще масштабнее, ярче и интереснее", — отметил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

По поручению президента РФ Владимира Владимировича Путина конкурс "Моя профессия — ИТ" с 2025 г. включен в линейку проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей" в качестве одной из лучших региональных практик.

"За девять лет в проекте приняли участие более 40 тыс. талантливых школьников и студентов. С этого года конкурс стал частью Президентской платформы "Россия — страна возможностей". А это значит, что вы получите доступ к целой системе проектов, наставничеству от лидеров отрасли, стажировкам в ведущих компаниях, участию в федеральных проектах и, самое главное, к реальному влиянию на будущее страны. В проекте "Моя профессия — ИТ" вы получите возможность пройти образовательные курсы и определить свою будущую роль в команде — дизайн, разработка или управление проектами. Лучшие из вас смогут попасть на финальный этап конкурса, на котором вы сможете познакомиться с лидерами отрасли ИТ-технологий. Ну, а самое главное — показать свои таланты в решении конкретных кейсов практически важно для страны", — сказал первый заместитель генерального директора президентской платформы "Россия — страна возможностей" Геннадий Гурьянов.