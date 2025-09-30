16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Екатеринбурге на технологической конференции обсудят будущее российского ИТ-рынка На страже ИТ-инфраструктуры: Т1 Облако улучшил сервис онлайн-анализа СУБД ИТ-холдинг Т1: нельзя откладывать внедрение ИИ в медицине ИИ требует все больше человеческой экспертизы Студенты разделили призовой фонд в 600 тыс. рублей на хакатоне в Нижнем Новгороде

ИТ Транспорт и связь

Очные этапы конкурса "Моя профессия — ИТ" пройдут в 20 регионах России

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 232
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 30 сентября, в День российского интернета, стартовали хакатоны нового сезона Всероссийского конкурса "Моя профессия — ИТ" президентской платформы "Россия — страна возможностей" в формате онлайн-конференции.

Основной тема сезона объявлен — "Технологический суверенитет: технологии будущего — в наших руках". Конкурс станет уникальной площадкой, где участники смогут разработать проекты, направленные на развитие сервисов и создание отечественных аналогов на базе российских платформ.

"Это уникальная возможность для школьников, студентов колледжей и вузов и просто молодых специалистов со всей страны проверить свои знания, воплотить идеи и поделиться мечтами. Этот проект открывает для ребят путь к интересной и яркой карьере в сфере ИТ. Профориентация в сфере информационных технологий — это не только выбор профессии. Это, в первую очередь, стратегический шаг для развития нашей цифровой экономики в целом. Создание системных решений — от ранней профподготовки в школах до стажировок у ведущих компаний — поможет нам двигаться вперед и достигать новых высот.

Конкурс "Моя профессия — ИТ" уже сегодня помогает создавать региональные ИТ-экосистемы, дает молодежи возможность войти в цифровой мир, а регионам — понять, какие компетенции уже есть и что нужно развивать дальше. Он поощряет рост стартапов, технологического предпринимательства и формирует настоящее ИТ-сообщество. Я уверен, что в этом году конкурс станет еще масштабнее, ярче и интереснее", — отметил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

По поручению президента РФ Владимира Владимировича Путина конкурс "Моя профессия — ИТ" с 2025 г. включен в линейку проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей" в качестве одной из лучших региональных практик.

"За девять лет в проекте приняли участие более 40 тыс. талантливых школьников и студентов. С этого года конкурс стал частью Президентской платформы "Россия — страна возможностей". А это значит, что вы получите доступ к целой системе проектов, наставничеству от лидеров отрасли, стажировкам в ведущих компаниях, участию в федеральных проектах и, самое главное, к реальному влиянию на будущее страны. В проекте "Моя профессия — ИТ" вы получите возможность пройти образовательные курсы и определить свою будущую роль в команде — дизайн, разработка или управление проектами. Лучшие из вас смогут попасть на финальный этап конкурса, на котором вы сможете познакомиться с лидерами отрасли ИТ-технологий. Ну, а самое главное — показать свои таланты в решении конкретных кейсов практически важно для страны", — сказал первый заместитель генерального директора президентской платформы "Россия — страна возможностей" Геннадий Гурьянов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5