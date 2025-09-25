16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ИТ-холдинг Т1: нельзя откладывать внедрение ИИ в медицине ИИ требует все больше человеческой экспертизы Студенты разделили призовой фонд в 600 тыс. рублей на хакатоне в Нижнем Новгороде ИТ-холдинг Т1: стартапы в сферах разработки ПО для бизнеса, ИТ-решений для промышленности и финансовых услуг — основные поставщики решений для бизнеса ИТ-холдинг Т1: человечество вступило в эру цифровых ассистентов

ИТ Транспорт и связь

ИТ-холдинг Т1: нельзя откладывать внедрение ИИ в медицине

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Массовая интеграция ИИ-сервисов способна значительно сократить время, которое врачи тратят на рутинные задачи", — заявил Сергей Карпович, заместитель руководителя направления Т1 ИИ (ИТ-холдинг Т1), на сессии "Роботизированные системы лечения и ИИ-навигация" на Форуме Kazan Digital Week. По его словам, активное внедрение современных ИИ-технологий в медицинские учреждения — ключ к быстрой экономической эффективности цифровизации и повышению качества медицинской помощи".

Сегодня медработники тратят до 50% времени на рутинные задачи: составление отчетов, ведение статистического учета, запись пациентов и другие административные процессы. При этом, по словам самих врачей, на оформление документации может уходить до 80% рабочего дня. Это снижает эффективность приёма пациентов и может влиять на качество диагностики и лечения. Ключевые тренды применения ИИ в медицине уже меняют ситуацию. Так, организации в сфере здравоохранения используют речевую аналитику, внедряют голосовых помощников и генеративный ИИ для обработки документов, а также интегрируют нейросети в бизнес-процессы медицинских учреждений.

Использование речевой аналитики и голосовых ассистентов в российских медучреждениях позволяет экономить врачам до 2 часов в день, тем самым за счет снижения объема ручной работы за компьютером увеличить время на работу с пациентами. В частности, Сергей Карпович отметил, что современные модели, способные распознавать и дифференцировать голоса, сокращают время на запись и заполнение протокола осмотра до 30 секунд, тогда как ранее этот процесс занимал около 5–7 минут. А применение RAG-сервисов — решений, объединяющих языковые модели с базой медицинских знаний, — позволяет генерировать формулировки, соответствующие клиническим рекомендациям. При этом такие ИИ-решения могут легко интегрироваться в уже существующий интерфейс медицинской информационной системы (МИС).

По словам спикера, также особенно остро стоит вопрос автоматизации медицинской документации и бизнес-процессов, в частности в организациях, работающих по системе ОМС. Ошибки в документах часто приводят к недополучению до 30% страховых выплат. Внедрение ИИ-ассистентов позволит автоматизировать проверку медицинской документации на соответствие нормативным актам и инструкциям, аналитику финансовой эффективности, прогнозирование плановых затрат и ключевых показателей деятельности.

"Искусственный интеллект — это важный этап развития медицинских технологий: нейросети помогают повысить качество оказания медицинских услуг, уже сегодня интеграция самых простых ИИ-решений показывает высокие результаты. Если сопротивляться массовому внедрению ИИ-технологий или откладывать изучение эффективных подходов к их применению, в будущем это приведет к цифровому  технологическому отставанию и дополнительным финансовым вложениям. Поэтому важно двигаться в темпе развития ИИ, рассматривать его как надежного помощника и пользоваться этим инструментом", — подчеркнул Сергей Карпович.

Тем не менее, эксперт подчеркнул, что внедрение искусственного интеллекта — это сложный и длительный процесс, который в среднем занимает около шести месяцев с момента постановки задачи до запуска готового ИИ-сервиса. Более того, реализовать такой проект в рамках одного медицинского учреждения может быть не целесообразно. Именно поэтому эффективным решением становятся готовые платформенные ИТ-продукты и облачные сервисы — их можно интегрировать с существующей медицинской системой "под ключ" всего за несколько недель. При этом такие комплексные вертикальные ИИ-решения позволяют автоматизировать процессы не только быстро, но и без значительных финансовых затрат.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5