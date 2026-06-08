В Тольятти прошел областной фестиваль русской культуры "Русская березка"

В воскресенье, 7 июня, Парковый комплекс им. К. Г. Сахарова в Тольятти стал центром притяжения для более чем 6500 гостей. Здесь прошел масштабный областной фестиваль русской культуры "Русская березка" — ключевое мероприятие Самарской области, вошедшее в план региональных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года единства народов России.

На одной площадке гармонично были объединены музыка, театр, ремесла, исторический и просветительский контент, интерактивные зоны, предложив насыщенную программу для зрителей всех возрастов.

Торжественное открытие фестиваля на большой сцене началось с приветственного слова. К гостям обратилась заместитель министра внутренней политики региона Мария Купцова, которая зачитала обращение губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

"Наша задача — укрепить это единство, сохранить наше богатейшее культурное наследие для потомков. И "Русская березка" способствует ее решению. Искренне признателен за это его организаторам! Друзья! Пусть фестиваль станет значимым событием в культурной жизни региона, укрепит в каждом чувство гордости за свою Родину, вдохновит нас на достижения во имя ее процветания!" — прозвучало в обращении главы региона.

Концертную программу открыл Русский оркестр Тольяттинской филармонии. Затем для гостей провели мастер-класс по русскому танцу и программу "Душа народа" с выступлениями лучших творческих коллективов региона. Ярким финалом концертного блока стало зажигательное выступление группы "Стерео коромысло".

На малой сцене "Мастерская Талантов" кипела жизнь: юные исполнители участвовали в "Минуте славы", работала поэтическая гостиная по произведениям А. С. Пушкина, а Тольяттинский театр кукол и театр "Колесо" представили сказочные постановки. Завершила работу площадки фольклорный концерт "Волжские напевы" от народного ансамбля русской песни "Серафим".

Для ценителей истории работал кинолекторий "Наследие" с лекциями о культурном коде региона и кинопоказами из цикла "Самарская кинолетопись. Губерния в объективе".

Артисты Ансамбля звонарей "Благовест" из Центра музыкального искусства и культуры г. Сызрань провели увлекательный мастер-класс и познакомили посетителей с уникальной программой "Светские и колокольные звоны". Участники узнали о разных типах звонов, их значении и даже попробовали себя в роли звонарей.

Особый отклик у гостей вызвала патриотическая площадка "Za Единство!". Здесь работали выставки вооружения, экипировки времен Великой Отечественной войны, специальной военной операции от штаба "Все для Победы" и АНО "Второй фронт", выставка беспилотных летательных аппаратов от компании "Транспорт будущего" и площадка ГТО. На сцене "Za Единство!" выступила тольяттинская фронтовая бригада.

Организаторы уделили внимание активному отдыху гостей. На всей территории работали анимационные программы, а на площадках "Мастерская традиций" и "Народные забавы" прошли ремесленные мастер-классы, старинные, традиционные спортивные игры. На "Богатырской заставе" прошли силовые состязания, зрелищные богатырские турниры, веселые русские игры.

На "Широкой ярмарке" гости познакомились с изделиями местных мастеров, а в трапезной "Самовар" отведали аутентичные блюда Самарской области.

Мероприятие проведено при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Правительства Самарской области и администрации г. о. Тольятти.