В Тольятти прошел областной фестиваль русской культуры "Русская березка"

В воскресенье, 7 июня, Парковый комплекс им. К. Г. Сахарова в Тольятти стал центром притяжения для более чем 6500 гостей. Здесь прошел масштабный областной фестиваль русской культуры "Русская березка" — ключевое мероприятие Самарской области, вошедшее в план региональных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года единства народов России.
На одной площадке гармонично были объединены музыка, театр, ремесла, исторический и просветительский контент, интерактивные зоны, предложив насыщенную программу для зрителей всех возрастов.
Торжественное открытие фестиваля на большой сцене началось с приветственного слова. К гостям обратилась заместитель министра внутренней политики региона Мария Купцова, которая зачитала обращение губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
"Наша задача — укрепить это единство, сохранить наше богатейшее культурное наследие для потомков. И "Русская березка" способствует ее решению. Искренне признателен за это его организаторам! Друзья! Пусть фестиваль станет значимым событием в культурной жизни региона, укрепит в каждом чувство гордости за свою Родину, вдохновит нас на достижения во имя ее процветания!" — прозвучало в обращении главы региона.
Концертную программу открыл Русский оркестр Тольяттинской филармонии. Затем для гостей провели мастер-класс по русскому танцу и программу "Душа народа" с выступлениями лучших творческих коллективов региона. Ярким финалом концертного блока стало зажигательное выступление группы "Стерео коромысло".
На малой сцене "Мастерская Талантов" кипела жизнь: юные исполнители участвовали в "Минуте славы", работала поэтическая гостиная по произведениям А. С. Пушкина, а Тольяттинский театр кукол и театр "Колесо" представили сказочные постановки. Завершила работу площадки фольклорный концерт "Волжские напевы" от народного ансамбля русской песни "Серафим".
Для ценителей истории работал кинолекторий "Наследие" с лекциями о культурном коде региона и кинопоказами из цикла "Самарская кинолетопись. Губерния в объективе".
Артисты Ансамбля звонарей "Благовест" из Центра музыкального искусства и культуры г. Сызрань провели увлекательный мастер-класс и познакомили посетителей с уникальной программой "Светские и колокольные звоны". Участники узнали о разных типах звонов, их значении и даже попробовали себя в роли звонарей.
Особый отклик у гостей вызвала патриотическая площадка "Za Единство!". Здесь работали выставки вооружения, экипировки времен Великой Отечественной войны, специальной военной операции от штаба "Все для Победы" и АНО "Второй фронт", выставка беспилотных летательных аппаратов от компании "Транспорт будущего" и площадка ГТО. На сцене "Za Единство!" выступила тольяттинская фронтовая бригада.
Организаторы уделили внимание активному отдыху гостей. На всей территории работали анимационные программы, а на площадках "Мастерская традиций" и "Народные забавы" прошли ремесленные мастер-классы, старинные, традиционные спортивные игры. На "Богатырской заставе" прошли силовые состязания, зрелищные богатырские турниры, веселые русские игры.
На "Широкой ярмарке" гости познакомились с изделиями местных мастеров, а в трапезной "Самовар" отведали аутентичные блюда Самарской области.
Мероприятие проведено при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Правительства Самарской области и администрации г. о. Тольятти.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги