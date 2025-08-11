16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Beeline Cloud признан лидером российского рынка провайдеров по удовлетворенности и лояльности клиентов Т1 — лидер ИТ-индустрии России по версии RAEX Искусственный интеллект распознает мошенника при звонке абоненту Билайна Билайн расширил возможности платформы "план б.": к ИИ-сервисам добавлена видеомодель Veo 3 Геораспределенный модуль DION оптимизирует трафик ВКС

ИТ Транспорт и связь

Beeline Cloud признан лидером российского рынка провайдеров по удовлетворенности и лояльности клиентов

САМАРА. 11 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По итогам исследования "Облачные сервисы в России", проведенного агентством TelecomDaily, облачная платформа Beeline Cloud вошла в число абсолютных лидеров российского рынка по ключевым показателям качества сервиса и лояльности клиентов. Исследование охватило 400 руководителей ИТ-подразделений среднего и крупного бизнеса РФ.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Лидерство по пользовательской оценке и лояльности (NPS)

Beeline Cloud показал лучший результат в рейтинге лояльности Net Promoter Score (NPS). Индекс NPS измеряет готовность клиентов рекомендовать продукт или сервис своим коллегам и партнерам. Кроме того, Beeline Cloud разделил первое место по интегральной оценке пользователей, набрав 83.5 балла из 100 возможных. Оценка проводилась по 20 ключевым показателям, включая скорость внедрения, гибкость, возможности кастомизации, автоматизацию, операционную эффективность и поддержку пользователей.

Позиции на рынке Private Cloud и ИТ-зрелость клиентов

Исследование показало, что Beeline Cloud входит в ТОП-5 ведущих провайдеров как Public, так и Private Cloud по количеству компаний-пользователей в России. Компании, выбравшие Beeline Cloud в качестве основного провайдера, продемонстрировали наиболее высокую самооценку уровня ИТ-зрелости среди всех участников исследования. Это касается внедрения передовых практик, таких как Infrastructure-as-Code (IaC), Policy-as-Code (PaC), Security-as-Code (SaC) и автоматизация CI/CD процессов.

Соответствие ключевым критериям выбора

Исследование TelecomDaily выделило адаптивность, безопасность и оперативную службу поддержки как три наиболее значимых критерия выбора облачного провайдера для российских компаний. Именно эти сильные стороны Beeline Cloud, отмеченные пользователями в высокой оценке и лояльности (NPS), лежат в основе представленной оценки.

О рынке и перспективах

Исследование подтверждает устойчивый рост спроса на облачные решения в России: 82% компаний планируют увеличивать использование облачных сервисов в 2026 году, при этом средний ожидаемый рост затрат составит 15%. Особый интерес бизнеса направлен на приватные облака — 64% организаций намерены наращивать инвестиции в этом сегменте. Параллельно усиливается тренд на импортозамещение: 62% респондентов заявили о планах полностью перейти на отечественные ПО и облачные платформы. Рынок движется в сторону гибридных решений, повышенных требований к безопасности и автоматизации.

Реклама ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте: http://www.beeline.ru

Erid: 2VSb5zBQ9Jq

г. Москва, ОГРН 1027700166636, ИНН 7713076301

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31