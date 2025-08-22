Билайн и Кибердом будут совместно развивать цифровую грамотность малого и среднего бизнеса

16+
САМАРА. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
"Билайн бизнес" объявляет о старте долгосрочного партнерства с проектом CyberLink, направленного на просвещение в области кибербезопасности и выстраивания киберустойчивости малого и среднего бизнеса к хакерским атакам и взломам. CyberLink — проект Кибердома.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Сотрудничество поможет владельцам и руководителям российских компаний лучше понимать цифровые угрозы и формировать культуру кибербезопасности. Проект включает регулярные обучающие мероприятия, консультации и нетворкинг для предпринимателей и ИТ-специалистов из разных сфер.

Партнерство также предполагает организацию закрытых встреч и конференций для обсуждения актуальных вопросов кибербезопасности, методов оценки рисков и выбора оптимальных решений для защиты бизнеса. В сообществе будут детально разбирать успешные кейсы по внедрению решений в области кибербезопасности в условиях ограниченных бюджетов.

Первой офлайн-встречей станет конференция 26 августа 2025 года, которая пройдет в Москве в Кибердоме. Мероприятие соберет более 200 представителей бизнеса и экспертов отрасли, они обсудят вызовы цифровой трансформации и реальные инструменты защиты.

Сергей Субботин, директор по маркетингу "билайн бизнес":

"Мы понимаем важность надежного цифрового пространства для успешного развития бизнеса наших клиентов. Сотрудничество с проектом CyberLink позволяет нам внести вклад в укрепление позиций малого и среднего предпринимательства, предоставляя уникальные ресурсы и опыт в вопросах кибербезопасности".

Сергей Калмыков, генеральный директор Кибердома:

"Малому и среднему бизнесу сегодня непросто — кибератаки стали ежедневной реальностью. Мы запустили проект CyberLink, чтобы помочь предпринимателям разобраться в вопросах кибербезопасности и выстроить понятную, работающую стратегию защиты. Для нас важно, что на самом старте проекте нас поддерживает "билайн бизнес", это говорит о том, что проект важен для индустрии. Участники проекта получают доступ к сообществу Кибердома: это эксперты по информационной безопасности, разработчики, "белые" хакеры — те, кто знает, что такое результативная защита в цифровом пространстве. Мы создали проект, где можно не только получить актуальные знания, но и оперативно найти ответы на конкретные запросы, свериться с практиками коллег и быть на шаг впереди киберугроз".

