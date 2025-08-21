16+
Опрос Билайна: почти 90% клиентов уверены, что нейросети помогают экономить в путешествиях

САМАРА. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Порядка 90% опрошенных клиентов Билайна считают, что с помощью нейросетей можно снизить расходы в путешествиях. Такие результаты представил сервис маркетинговых исследований "Мобильные опросы" Билайна, изучив мнение респондентов о роли нейросетей при подготовке к летнему отдыху.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

По данным опроса, чаще всего клиенты применяют искусственный интеллект, чтобы найти билеты и отели по выгодной цене. На втором месте — поиск необычных мест и развлечений, далее — составление маршрутов. Реже пользователи ищут в нейросетях информацию о местных обычаях и климате. Кроме того, 87% опрошенных думают, что в случае экстренных ситуаций цифровые алгоритмы подскажут выход.

Нейросети способны сделать ярче повседневный летний досуг. В том, что они помогают найти развлечения, уверены 93% респондентов. Абсолютное большинство опрошенных с помощью нейросетей собирают информацию об интересных событиях, на втором месте — создание персональных подборок фильмов и музыки, следом идет генерация идей для тематических встреч с друзьями. Завершает список — помощь в организации поездок на природу.

Примечательно, что нейросетями пользуются все респонденты, при этом почти каждый второй абонент обращается к ним ежедневно. Чтобы упростить использование современных технологий, Билайн разработал платформу "план б."*. Она предоставляет доступ к топовым нейросетям ChatGPT, DeepSeek, Gemini, которые могут помочь мониторить билеты, искать локации, составлять маршруты путешествий и подбирать варианты отдыха.

В "план б." также включены компенсация Телеграм Премиум в течение 6 месяцев, 100 Гб, возможность оплаты подписки на иностранные приложения с баланса телефона, безлимит на 3 часа, 30 минут на Whoosh каждый месяц и многое другое.

*В тарифный план включен бесплатный доступ к ряду популярных нейросетей. Количество запросов ограничено.

Исследование проведено среди абонентов Билайн, выразивших согласие на участие в опросе. Общее количество респондентов — 309 человек, мужчины и женщины (48% и 52% соответственно). Сервис маркетинговых исследований "Мобильные опросы" 12+.

