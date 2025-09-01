90 лучших студентов из более чем 7000 участников отбора получили офферы по итогам образовательного интенсива

90 студентов получили приглашения на стажировку в ИТ-холдинг Т1 по итогам защиты проектов, над которыми они работали в рамках двухмесячного образовательного проекта ИТ-лагерь Т1. Финал состоялся 28 августа сразу в трех городах России - Москве, Екатеринбурге и Новосибирске. В заключительный этап прошли 288 начинающих ИТ-специалистов со всей страны из более чем 7000 человек, подавших заявки на участие в интенсиве, а 90 молодых талантов приглашены на оплачиваемую стажировку в Т1.

Несмотря на рост числа ИТ-специалистов на 14% в первом квартале 2025 г., дефицит кадров в отрасли по-прежнему сохраняется. При этом работодатели отмечают, что ждут от молодых специалистов быстрого карьерного роста и стремительного развития их прикладных навыков.

Нехватку практических кейсов для студентов также отметила Татьяна Трубникова, директор департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России, которая приняла участие в открытом диалоге представителей вузов и ведомства со студентами в финале ИТ-лагеря в Москве. По ее словам, сегодня важно добиться более тесной связи между ИТ-образованием и ведущими игроками индустрии для более практикоориентированной подготовки выпускников.

ИТ-холдинг Т1 проводит летний буткемп для студентов уже второй год подряд, чтобы учащиеся со всей страны могли получить практический опыт и сделать первые шаги в карьере. В этом году интерес к лагерю значительно возрос: организаторы получили в 2,5 раза больше заявок на участие, чем в 2024 году. Более чем 1500 молодых талантов из 459 вузов страны зачислены на интенсив. 73% из них - студенты технических специальностей региональных университетов.

В начале обучения участники получили возможность определиться со сферой обучения, и самой популярной оказалась системная аналитика - ее выбрали более чем 450 человек. В последние несколько лет специалисты по этому треку имеют высокий спрос на рынке, только с начала 2025 г. потребность в них выросла на 15%. Другими направлениями обучения в ИТ-лагере стали backend-разработка на Java, frontend-разработка на Java+React, а также ручное тестирование и прикладное администрирование.

"Сегодня работодатели ждут от начинающих специалистов прикладных навыков и понимания того, как работают бизнес-процессы в ИТ-компаниях. Поэтому такие проекты, как ИТ-лагерь Т1, становятся отличной возможностью получить необходимый практический опыт и быстро сделать первые шаги в профессии. Так, многие талантливые ребята после окончания лагеря становятся частью команды Т1. В прошлом году оффер на стажировку получили порядка 130 студентов из разных регионов - и абсолютное большинство из них сегодня все также продолжает свою карьеру с нами", - отметила Екатерина Колесникова, заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1 по персоналу.

В 2025 году ИТ-лагерь проходил в гибридном формате. После первого дистанционного этапа участники начали командную работу над собственными проектами, которые они защитили перед экспертным советом на очных финалах лагеря. На протяжении дня команды представляли свои варианты решения практических кейсов, демонстрировали прикладные навыки и соревновались за возможность получить оффер в Т1. Студентам было предложено разработать продукты под актуальные запросы бизнеса. Так, победители финалов в трех городах России создали инструмент для получения согласия на обработку персональных данных, решение для бронирования переговорных комнат, сервис для оптимизации корпоративных обсуждений "МУЗА" и другие продукты. Идеи и наработки участников лагеря эксперты Т1 планируют применять в дальнейшей реализации реальных ИТ-проектов холдинга.