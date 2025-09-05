Крупнейшую в России ИТ-компанию — ИТ-холдинг Т1 — возглавил Дмитрий Харитонов

Дмитрий Харитонов, — ранее первый заместитель генерального директора холдинга и генеральный директор компании "Иннотех", — занял должность генерального директора ИТ-холдинга Т1.
В индустрии разработки ПО Дмитрий работает 25 лет. За это время он накопил глубочайшую экспертизу в таких отраслях отечественного ИТ, как автоматизация промышленных и бизнес-процессов, разработка программного обеспечения, разработка и производство программно-аппаратных комплексов и пр. В течение последних двух лет, в том числе с его участием, ИТ-холдинг Т1 превратился в одну из самых масштабных ИТ-компаний в стране.
"Отечественный ИТ-рынок сейчас вступает в новую фазу своего развития. Общая динамика к росту сохраняется, но формировать технологическую основу цифровой экономики страны будут те, кто готов предлагать рынку интегрированные, безопасные и масштабируемые решения. При этом особое звучание сейчас получают вопросы повышения экономической эффективности ИТ для бизнеса. Поэтому одним из ключевых наших фокусов на ближайший год является повышение эффективности наших продуктов и сервисов за счет повсеместного внедрения технологий ИИ, машинного обучения и обработки больших данных", — прокомментировал планы холдинга Дмитрий Харитонов уже в роли нового лидера компании.
Стратегия развития холдинга, по словам нового генерального директора, остается неизменной: цель — формирование полноценной вертикально-интегрированной компании и укрепление позиций лидера отечественного ИТ-рынка. И помимо уже заявленного ориентира на повышение эффективности производства и разработки, в число целевых для холдинга и его главы задач входят развитие продуктово-сервисного портфеля, полностью удовлетворяющего потребности отечественного рынка в суверенных технологиях, и наращивание технологической экспертизы внутри холдинга с фокусом на финтех, производство, ритейл, транспорт, энергетику, здравоохранение и др.
В числе прикладных задач, которые в ближайшее время холдинг будет решать в интересах отечественных компаний с учетом общего курса на импортонезависимость, Дмитрий заявляет следующие:
- развитие технологий искусственного интеллекта — как важнейшего инструмента повышения эффективности, создания новых продуктов и сервисов, который должен быть доступен широкому кругу бизнес-пользователей;
- преодоление кадрового дефицита — в частности через автоматизацию, использование ИИ-инструментария и полноценное развитие кадрового потенциала в ИТ-отрасли;
- наращивание суверенных ИТ-мощностей — для обеспечения надежности, независимости и масштабирования национальной экономики.
