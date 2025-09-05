16+
ИТ Транспорт и связь

Время создавать будущее: Сбер открывает регистрацию на AI Journey Contest с призовым фондом 6,5 млн рублей

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Сбер открыл регистрацию на международное онлайн-соревнование по искусственному интеллекту AI Journey Contest. В этом году участникам предлагается выбрать одну или несколько из трёх задач, а призовой фонд соревнования составит 6,5 млн рублей. Финал и награждение победителей пройдут на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey ("Путешествие в мир искусственного интеллекта") в Москве, которая пройдет с 19 по 21 ноября.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока "Технологическое развитие" Сбербанка:

"AIJ Contest — это ежегодное соревнование, которое позволяет профессионалам проверить свои силы и наглядно демонстрирует динамичное развитие сообщества AI-разработчиков. В прошлом году участники представили свыше 4800 решений поставленных задач. В этом сезоне мы сконцентрировались на самых актуальных и прикладных направлениях генеративного искусственного интеллекта. Рост сферы применения и функционала AI-моделей впечатляет, и наш конкурс служит яркой иллюстрацией этой глобальной эволюции. Мы приглашаем как постоянных участников, так и новичков испытать свои силы, побороться за призы и значительно повысить уровень своей экспертизы. Мощная конкуренция гарантирует насыщенную борьбу и невероятный опыт".

В рамках AIJ Contest 2025 представлены три задачи. Участники вправе выбрать для решения любое количество из них — одну, две или попробовать себя сразу в трех.

Agent-as-Judge

Для решения первой задачи нужно разработать универсальную модель для оценки результатов генерации других моделей в трёх подзадачах: следование инструкциям, вызов функций, общая генерация. Ключевая задача — автоматическое выставление оценок сгенерированному тексту по критериям.

Human-centered AI Assistant

Участникам предстоит создать автономного AI-агента для рекомендаций на основе нейросети GigaChat. Он должен имитировать поведение реального человека, предугадывать его желания и отвечать на вопросы на естественном языке. Примеры вопросов к агенту: "Какой твой любимый писатель?", "Какой фильм ты бы посмотрел сегодня вечером?", "Куда бы ты хотел отправиться в отпуск?". Для объективной оценки представленных решений жюри применят синтетические профили пользователей с известным спектром предпочтительных ответов. При выполнении задачи участникам предоставляется стартовый пакет токенов для доступа к GigaChat API и возможность дополнительно получить 1 млн токенов.

GigaMemory: global memory for LLM

Третья задача посвящена разработке AI-ассистента с памятью на основе опенсорс-модели GigaChat Lite, который будет запоминать информацию о пользователе из диалога с ним, а затем верно ответит на вопросы по всей истории диалога. Для решения задачи потребуется исследовать современные подходы по добавлению памяти к нейросетям и разработать систему запоминания фактов, используя модель GigaChat Lite. Эффективность работы памяти будет определяться по качеству предоставляемых ответов.

К участию в соревновании допускаются претенденты старше 18 лет. Подать решение на платформе GitVerse AI Cup нужно до 30 октября 2025 года включительно.

AI Journey — ежегодная международная конференция, которая объединяет ведущих профессионалов в области искусственного интеллекта. Мероприятие посвящено современным AI-разработкам, их влиянию на научные достижения, экономическое развитие и общественную жизнь, а также продвижению инновационных технологий среди молодёжи. В прошлом году на площадке AI Journey выступило свыше 200 спикеров из разных стран мира, включая Россию, Индию и Китай.

