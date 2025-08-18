ИИ-фабрика ускорит внедрение нейросетевых сервисов в госуправление в 10 раз

В 10 раз возросла скорость внедрения искусственного интеллекта в государственное управление благодаря запуску централизованной фабрики ИИ — единой среды для создания и эксплуатации ИИ-приложений любого уровня сложности, об этом заявил Игорь Немов, советник руководителя направления Т1 ИИ (входит в ИТ-холдинг Т1). Такой прорыв достигнут за счет централизованного управления проектами и повторного использования уже разработанных решений, что позволяет также в два раза снизить стоимость владения нейросетевыми сервисами. Такие данные спикер озвучил во время совещания в Центре развития искусственного интеллекта.

Игорь Немов обозначил основные направления внедрения ИИ в госуправление:

ИИ-ассистенты, обеспечивающие автоматизацию рабочих процессов. Например, занимаются обработкой обращений граждан и протоколированием совещаний.

Интеллектуальный анализ документов позволяет снизить трудозатраты и время обработки документации на 40%. Такие показатели достигнуты при внедрении в крупных федеральных ведомствах.

Мониторинг национальных проектов, при котором ИИ используется для глубинного анализа связи мероприятий и показателей для повышения эффективности управленческих решений. Например, в рамках одного из нацпроектов было проанализировано более 170 тысяч связей между 224 показателями и 780 мероприятиями. ИИ выявил наличие связей, привел обоснование для каждой из них, графовая платформа "Мирион" визуализировала все зависимости для оценки, а по итогам была сформирована необходимая статистика.

Объединение государственных, коммерческих и пользовательских данных для повышения точности ИИ-моделей. Для безопасной обработки информации требуется создание аппаратно-изолированной среды.

"Важным вопросом при внедрении инновационных разработок становится финансовый показатель. Сегодня за счет применения единой ИИ-фабрики "Сайбокс", ускоряющей разработку и внедрение ИИ-решений любого уровня сложности для нужд госсектора, можно в два раза оптимизировать расходы на ИИ и до 10 раз ускорить внедрение ИИ по сравнению стандартизированными подходами. Возможность параллельно разрабатывать до 200 ИИ-проектов на одной платформе обеспечивает эффективную масштабируемость", — подчеркнул Игорь Немов.

В обсуждении приняли участие топ-менеджеры крупнейших российских компаний, работающих с ИИ-технологиями, а также представители федеральных и региональных органов власти. В ходе заседания были определены новые ключевые направления работы Центра развития искусственного интеллекта, в том числе вопросы этики, безопасности, ИТ-холдинг Т1 предложил лучшие практики для масштабирования применения ИИ в государственном секторе.

Центр развития Искусственного интеллекта создан для обеспечения информационно-аналитического и организационно-технического сопровождения, координации и поддержки внедрения технологий ИИ в госуправление, отрасли экономики, регионы.