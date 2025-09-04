Смартфоны с ИИ догоняют фоторедакторы по росту популярности

Смартфоны с искусственным интеллектом, которые могут сами обрабатывать фото, пока не вытеснили фоторедакторы, но по росту востребованности уже почти догнали их. Так, в первой половине 2025 года интерес у россиян к сайтам с фоторедакторами вырос в 2,4 раза по сравнению со вторым полугодием 2024-го. При этом спрос на смартфоны с функциями ИИ для обработки фото без дополнительных приложений увеличился в 2,2 раза за год. Такой тренд увидели аналитики МегаФона на основании обезличенных данных трафика на тематические ресурсы, а также продаж смартфонов.
За последний год объём трафика, потраченного на ресурсах по обработке фотоснимков, вырос на 138%. Вместе с тем наблюдается смена "профиля" пользователя: женщины остаются основными поклонницами фоторедакторов — в последний год на них пришлось 54% пользователей. Однако заметен прирост и мужской аудитории: 44% в июле–декабре прошлого года против 48% в январе–июне текущего.
Обработкой фотографий чаще увлекаются женщины 25-34 лет и мужчины 35-44 лет. При этом по объёму потребляемого трафика лидируют мужчины — на них приходится 59%. Высокий процент расхода интернет-трафика в фоторедакторах можно объяснить как общим распространением подобных ресурсов, так и профессиональной спецификой: к примеру, обработка фото может регулярно использоваться фотографами.
В последние годы пользователи всё чаще интересуются и возможностями смартфонов с искусственным интеллектом, которые позволяют ретушировать и улучшать снимки не хуже популярных приложений, программ и ресурсов для обработки фотографий.
"Продажи смартфонов с функциями искусственного интеллекта с начала 2025 года оказались в 2,2 раза выше, чем за такой же период 2024 года. Рост спроса на смартфоны с ИИ вызван как расширением предложения таких гаджетов на рынке, так и высоким интересом пользователей к возможностям нейросетей, в том числе к обработке фото при помощи технологий. Мы видим внимание аудитории к ИИ, поэтому регулярно пополняем ассортимент гаджетов с интегрированными нейросетями при выпуске новых моделей", — поделился директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Вадим Зимин.
