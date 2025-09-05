МТС Web Services представила новую партнерскую программу самарским ИТ-компаниям и интеграторам

МТС Web Services (MWS) запустила новую партнёрскую программу, в рамках которой компании получат возможность перепродавать передовые решения MWS, получая комиссионные вознаграждения и скидки. Партнёры смогут предложить своим клиентам облачные, AI- и Data-сервисы, бизнес-приложения, а также решения для разработчиков. Их можно будет развернуть как в облаке MWS Cloud, так и на инфраструктуре заказчиков.

В рамках программы партнёры из Самарской области, а также из других регионов смогут продавать платформу для работы с разными LLM MWS GPT, платформу для хранения, обработки и анализа данных MWS Data, облачные сервисы MWS Cloud, инструменты разработки, а также бизнес-приложения, среди которых сервис для совместной работы MWS Tables, корпоративная почта и виртуальный диск.

Программа предусматривает три варианта сотрудничества. Первый — агентская модель: партнёр регистрирует лид, после чего MWS самостоятельно сопровождает сделку. Вознаграждение партнёра может составить до 20% от выручки по заключённым контрактам. Второй — реселлерская модель: партнёр закупает продукты MWS по специальным партнёрским ценам и перепродаёт их конечным клиентам. Этот вариант подходит компаниям, которые хотят полностью контролировать процесс продаж и взаимодействие с клиентами. Заработок партнёра по такой схеме может составить до 35%. Третий — модель разработчика: позволяет интегрировать сервисы MWS (например, GPT или Data) в собственные платформы или продукты. Решения распространяются под брендом партнёра без раскрытия информации о конечных пользователях (white-label). Этот формат ориентирован на разработчиков и IT-компании, предлагающие комплексные решения на базе технологий MWS.

Первыми партнёрами компании, перешедшими на новую программу, стали Neoflex, "Концепт разработка" и GlowByte.