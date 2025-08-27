16+
ИТ Транспорт и связь

Сбер научил ИИ реже врать. Новый метод борьбы с галлюцинациями сэкономит бизнесу миллионы

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Исследователи Сбера представили революционный метод, который позволяет почти на 30% точнее выявлять ложные ответы больших языковых моделей, используя при этом в разы меньше данных для обучения. Это открытие способно кардинально удешевить и ускорить внедрение надежного искусственного интеллекта в бизнес-процессы.

Учёные Центра практического искусственного интеллекта Сбербанка разработали метод, который значительно снижает риски галлюцинаций больших языковых моделей (LLM). Результаты исследования опубликованы в статье "Эффективные мета-модели для оценки вопросов и ответов Больших Языковых Моделей на основании контекста" (Data-efficient Meta-models for Evaluation of Context-based Questions and Answers in LLMs) на престижной конференции SIGIR 2025. Работа посвящена оценке ответов моделей искусственного интеллекта в RAG-системах — ключевом элементе современных мультиагентных решений.

Проблема галлюцинаций больших языковых моделей — одна из самых распространенных в индустрии. LLM могут генерировать правдоподобные, но ложные ответы. Наиболее эффективные современные методы обнаружения галлюцинаций — обучаемые, они требуют большого количества качественных размеченных данных для обучения, что дорого и трудозатратно.

Как отмечает Глеб Гусев, директор Центра практического искусственного интеллекта Сбербанка, именно это и было главной задачей исследования: "В индустриальных решениях, где разметка данных требует значительных временных и финансовых ресурсов, остро стоит вопрос эффективности. Наш метод меняет сам подход, доказывая, что для достижения высокой точности не нужны гигантские размеченные датасеты. Мы используем метамодели и умное понижение размерности — это и есть наш прорыв в детекции галлюцинаций ИИ".

Достижение учёных Сбера решает эту проблему. Они разработали метамодели, которые повышают точность обнаружения ложных ответов почти на 30%, используя всего 250 примеров для обучения. Это в разы меньше, чем нужно другим решениям.

Такой подход позволяет компаниям заметно экономить ресурсы на разметку данных и улучшать качество RAG-систем. Учёные и разработчики получают новый инструмент для анализа больших языковых моделей, а пользователи — более точные и надежные ответы от AI-моделей, что критично для поддержания доверия к технологиям.

Гид потребителя

