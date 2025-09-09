Сбер помогает лидерам социальной индустрии в цифровизации их сервисов и продуктов

Благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее" и Фонд поддержки социальных проектов (создан Агентством стратегических инициатив) запустили второй сезон федерального конкурса "Лидеры социальной индустрии" для социально ориентированных организаций и социальных предпринимателей в статусе НКО, которые решают социальные проблемы граждан и общества и разрабатывают идеи цифровых сервисов, чтобы повысить эффективность своей работы.
На конкурс принимаются идеи проектов и сервисов в формате онлайн-платформ, мобильных приложений для мониторинга и решений на основе искусственного интеллекта с использованием геолокации, виртуальной и дополненной реальности, чат-ботов и голосовых ассистентов, а также для автоматизации рутинных задач. Организации могут работать в сферах поддержки социально уязвимых категорий граждан, трудоустройства, обучения, социально-медицинских услуг, создания доступной среды и других.
10 победителей конкурса получат в подарок обучение по программе СберУниверситета "Цифровая трансформация бизнеса", где смогут разработать свои цифровые проекты вместе с ведущими экспертами по цифровизации. Тройка лучших по итогам обучения получит возможность запустить свои проекты при поддержке экспертов Сбера по цифровому бизнесу.
В прошлом году победителями стали 15 проектов. Одно из них — приложение-помощник "Услышать тишину" из Тулы для слабослышащих пациентов, которое переводит диагнозы на русский жестовый язык. Проект петербургского фонда "Всё получится!" через digital-решения помогает трудоустроиться людям с особенностями. Московский сервис от компании "ДАЛИ" позволяет детям с паллиативным статусом и инвалидностью примерять адаптивную одежду в режиме дополненной реальности.
Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка, председатель Совета благотворительной программы "Колибри":
"Цифровизация для нас — это про заботу о человеке. Мы видим, как новые решения делают социальную помощь доступнее и ближе к тем, кому она нужна. Первый запуск конкурса в 2024 году показал, насколько он востребован: мы получили проекты из разных регионов и самых разных сфер — от экологии до медицины. Конкурс "Лидеры социальной индустрии" — наш способ поддержать тех, кто меняет жизнь людей к лучшему. Для нас это яркий пример того, как "Колибри" соединяет технологии и социальную миссию, а социальным предпринимателям помогает выйти на новый уровень и охватить больше людей".
Миссия программы "Колибри" — делать цифровые технологии доступными и полезными для каждого. Её вдохновителем стал старший вице-президент Сбербанка Николай Васёв. Созданный в память о нём, конкурс продолжает его идеи и ценности, направленные на улучшение жизни миллионов людей.
Заявки на участие принимаются до 26 сентября. Подать заявку.
Последние комментарии
Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение