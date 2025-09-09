16+
ИТ Транспорт и связь

Сбер помогает лидерам социальной индустрии в цифровизации их сервисов и продуктов

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее" и Фонд поддержки социальных проектов (создан Агентством стратегических инициатив) запустили второй сезон федерального конкурса "Лидеры социальной индустрии" для социально ориентированных организаций и социальных предпринимателей в статусе НКО, которые решают социальные проблемы граждан и общества и разрабатывают идеи цифровых сервисов, чтобы повысить эффективность своей работы.

На конкурс принимаются идеи проектов и сервисов в формате онлайн-платформ, мобильных приложений для мониторинга и решений на основе искусственного интеллекта с использованием геолокации, виртуальной и дополненной реальности, чат-ботов и голосовых ассистентов, а также для автоматизации рутинных задач. Организации могут работать в сферах поддержки социально уязвимых категорий граждан, трудоустройства, обучения, социально-медицинских услуг, создания доступной среды и других.

10 победителей конкурса получат в подарок обучение по программе СберУниверситета "Цифровая трансформация бизнеса", где смогут разработать свои цифровые проекты вместе с ведущими экспертами по цифровизации. Тройка лучших по итогам обучения получит возможность запустить свои проекты при поддержке экспертов Сбера по цифровому бизнесу.

В прошлом году победителями стали 15 проектов. Одно из них — приложение-помощник "Услышать тишину" из Тулы для слабослышащих пациентов, которое переводит диагнозы на русский жестовый язык. Проект петербургского фонда "Всё получится!" через digital-решения помогает трудоустроиться людям с особенностями. Московский сервис от компании "ДАЛИ" позволяет детям с паллиативным статусом и инвалидностью примерять адаптивную одежду в режиме дополненной реальности.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка, председатель Совета благотворительной программы "Колибри":

"Цифровизация для нас — это про заботу о человеке. Мы видим, как новые решения делают социальную помощь доступнее и ближе к тем, кому она нужна. Первый запуск конкурса в 2024 году показал, насколько он востребован: мы получили проекты из разных регионов и самых разных сфер — от экологии до медицины. Конкурс "Лидеры социальной индустрии" — наш способ поддержать тех, кто меняет жизнь людей к лучшему. Для нас это яркий пример того, как "Колибри" соединяет технологии и социальную миссию, а социальным предпринимателям помогает выйти на новый уровень и охватить больше людей".

Миссия программы "Колибри" — делать цифровые технологии доступными и полезными для каждого. Её вдохновителем стал старший вице-президент Сбербанка Николай Васёв. Созданный в память о нём, конкурс продолжает его идеи и ценности, направленные на улучшение жизни миллионов людей.

Заявки на участие принимаются до 26 сентября. Подать заявку.

