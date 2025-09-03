16+
В ноябре будет запущена международная платформа BRICS+ AI Success Hub

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Начало разработки платформы для обмена реальными кейсами внедрения ИИ анонсировал на ВЭФ первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

"Началась разработка международной платформы BRICS+ AI Success Hub для обмена реальными кейсами внедрения ИИ, которая будет запущена в ноябре этого года. О её создании было объявлено в июне 2025 года на Петербургском международном экономическом форуме. Эта инициатива направлена на формирование единого пространства взаимного трансфера практик между странами БРИКС и их партнёрами. Проект будет реализован в стратегическом партнёрстве с Глобальным альянсом по ИИ для промышленности и производства (ЮНИДО)".

На WAIC 2025 Сбер призвал объединить усилия для разработки эффективных стандартов, обеспечения безопасности и этичности использования ИИ, защиты прав и свобод каждого человека независимо от границ, что нашло поддержку со стороны Китая.

