В ноябре будет запущена международная платформа BRICS+ AI Success Hub

Начало разработки платформы для обмена реальными кейсами внедрения ИИ анонсировал на ВЭФ первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:
"Началась разработка международной платформы BRICS+ AI Success Hub для обмена реальными кейсами внедрения ИИ, которая будет запущена в ноябре этого года. О её создании было объявлено в июне 2025 года на Петербургском международном экономическом форуме. Эта инициатива направлена на формирование единого пространства взаимного трансфера практик между странами БРИКС и их партнёрами. Проект будет реализован в стратегическом партнёрстве с Глобальным альянсом по ИИ для промышленности и производства (ЮНИДО)".
На WAIC 2025 Сбер призвал объединить усилия для разработки эффективных стандартов, обеспечения безопасности и этичности использования ИИ, защиты прав и свобод каждого человека независимо от границ, что нашло поддержку со стороны Китая.
Последние комментарии
Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение