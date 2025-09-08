16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Т1 Интеграция помогла компании Aston повысить эффективность собственной кибербезопасности AI Journey на ВЭФ-2025: новые горизонты применения генеративных технологий Время создавать будущее: Сбер открывает регистрацию на AI Journey Contest с призовым фондом 6,5 млн рублей МТС Web Services представила новую партнерскую программу самарским ИТ-компаниям и интеграторам Крупнейшую в России ИТ-компанию — ИТ-холдинг Т1 — возглавил Дмитрий Харитонов

ИТ Транспорт и связь

AI Journey на ВЭФ-2025: новые горизонты применения генеративных технологий

САМАРА. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 70
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Искусственный интеллект перестал быть технологией будущего. Он стал инструментом настоящего, который трансформирует самые разные сферы. На сессии AI Journey, которая состоялась в ходе X Восточного экономического форума, эксперты сфокусировались на новом этапе развития AI — переходе к рассуждающим, самообучающимся моделям, способным к решению широкого круга задач.

Денис Димитров, управляющий директор по исследованию данных — руководитель управления базовых моделей Kandinsky Сбербанка, рассказал о том, чего достиг GenAI на данный момент. Он описал эволюцию искусственного интеллекта от истоков до последних прорывов в создании текстов, изображений, видео, звука. Спикер уделил особое внимание развитию фундаментальных моделей Сбера GigaChat и Kandinsky и отметил их потенциал для автоматизации интеллектуального труда. Его выступление затронуло и вопрос о том, какова роль человека в новой реальности, где AI стремительными темпами трансформирует все сферы жизни.

Валентин Хрульков, руководитель группы "Генеративное проектирование" лаборатории FusionBrain Института AIRI, показал, как генеративные технологии проникают в неожиданные сферы, например, в проектирование и строительство. Хрульков привёл примеры использования агентных систем для работы в строительной отрасли. Он рассказал о создании дискретных диффузионных моделей, которые синтезируют оптимальные планировочные решения, что раньше было прерогативой человека.

Андрей Даудрих, директор департамента социальных исследований и консалтинга Аналитического центра ВЦИОМ представил данные последних опросов об отношении россиян к искусственному интеллекту. Так, AI активно интегрируется в повседневную жизнь: сегодня технологии искусственного интеллекта используют уже 63% россиян, в основном через голосовых помощников и нейросети. Большинство (54%) воспринимает AI как помощника.

Пётр Анохин, ведущий научный сотрудник Института AIRI, старший научный сотрудник исследовательского центра искусственного интеллекта МГУ, погрузил аудиторию в самую футуристическую тему. Он посвятил свой доклад самосовершенствующимся системам и способности AI совершать научные открытия. Эксперт подчеркнул, что эти вопросы уже перешли из области фантастики в плоскость реальных исследований, обозначил наиболее значимые работы и сформулировал ключевые вызовы, которые предстоит преодолеть.

AI Journey — ключевая международная площадка, посвящённая последним трендам в сфере искусственного интеллекта. Конференция фокусируется на обсуждении передовых разработок в сфере AI, их влияния на глобальную экономику, научный прогресс и социальную сферу, а также на развитии нового поколения специалистов. География события демонстрирует его масштаб: в 2024 году среди спикеров было представлено более 200 экспертов из десятков государств, включая Россию, Индию и Китай.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5