Авито создает собственный научный отдел для ИИ-технологий

Технологическая платформа Авито инвестирует более 1 млрд рублей в собственный отдел исследований и разработок (R&D) в течение 3 лет, включая создание команды и ряд образовательных инициатив с вузами. Новое подразделение станет центром компетенций в технологиях искусственного интеллекта. Отдел займется практическими исследованиями решений, которые в будущем смогут изменить опыт пользователей на площадке.

Отдел R&D возглавил Александр Рыжков — один из десяти четырехкратных Kaggle Grandmaster в мире, высшее звание на престижных международных соревнований по машинному обучению, и бывший ведущий исследователь лаборатории ИИ Сбера. Всего Авито планирует инвестировать в развитие технологий генеративного искусственного интеллекта более 12 миллиардов рублей до 2028 года, рассчитывая на полную окупаемость разработок благодаря фокусу на практическом применении.

Отдел будет заниматься практическими исследованиями — большинство проектов должны завершиться не только научными статьями, но и реальным использованием в сервисах Авито. Исследователи будут создавать работающие прототипы технологий и передавать их продуктовым командам Авито для внедрения. Новое подразделение ставит перед собой амбициозные задачи развития сотрудничества с ведущими российскими университетами и планирует выйти на международный уровень через представление результатов работы на авторитетных конференциях.

"Технологии ИИ развиваются стремительно, и для современной IT-компании жизненно важно иметь собственный отдел, ответственный за пилотирование и внедрение появляющихся решений. R&D отдел поможет нам быстрее адаптировать новые технологии под специфику нашей платформы и потребности пользователей. Мы планируем не только следить за мировыми трендами, но и задавать их — определять направление развития технологий для интернет-площадок", — комментирует Андрей Рыбинцев, управляющий директор по искусственному интеллекту Авито.

Стратегические направления исследований

R&D отдел будет сосредоточен на ключевых областях искусственного интеллекта:

Генеративные модели — интеллектуальные функции для улучшения пользовательского опыта и создания новых сценариев взаимодействия с продуктом

Компьютерное зрение — автоматическое распознавание товаров и создание новых решений для обработки изображений

Голосовые технологии — разработка умных ассистентов с естественным диалогом

Защита от дипфейков — создание систем определения искусственно сгенерированного контента

3D технологии — интерактивные решения для визуализации товаров

Исследователи будут следить за мировыми тенденциями и выявлять перспективные технологии. Команда также будет анализировать запросы других подразделений для определения приоритетных направлений разработки.

Кто будет руководить отделом

Александр Рыжков привносит в Авито мировую экспертизу в области машинного обучения:

Один из 10 четырехкратных Kaggle Grandmaster в мире — высшее звание на популярной международной платформе соревнований по машинному обучению

7 лет руководил исследованиями в лаборатории искусственного интеллекта Сбера

Ведущий автор открытой библиотеки LightAutoML, которую скачали более 280 тысяч раз по всему миру

Команда Александра побеждала исследователей из H2O.AI, Amazon, Intel и других мировых лидеров в рамках Kaggle AutoML Grand Prix 2024

"Мы будем работать по принципу быстрого прототипирования — от идеи до рабочего решения, которое можно протестировать на реальных пользователях. Это позволит нам оперативно оценивать эффективность новых подходов и масштабировать успешные эксперименты. Важная часть нашей миссии — стать связующим звеном между наукой и практикой, показать академическому сообществу, как их исследования могут решать реальные бизнес-задачи. Также планируем активно привлекать к работе студентов и аспирантов — молодые исследователи часто предлагают нестандартные решения, которые могут стать прорывными", — комментирует Александр Рыжков, руководитель R&D отдела Авито.

Отдел планирует развивать партнерские программы с российскими университетами для совместных исследований и обучения молодых специалистов. Ранее Авито выступил партнером Летней школы по искусственному интеллекту Института AIRI и ТГУ в Томске, программу которой прошли 80 студентов из более чем 10 регионов России. Участники школы выполнили практическое задание от команды платформы по разработке алгоритмов машинного обучения — полученные решения могут быть внедрены в продукт. В 2024 году компания запустила магистратуру по Data Science в МФТИ, а в сентябре 2025 года откроет еще три программы в ВШЭ и ИТМО. Всего до 2028 года Авито планирует подготовить до 3 тыс. айти-специалистов в области искусственного интеллекта.