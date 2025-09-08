Эксперты ВСК поделились опытом внедрения Process и Task Mining на форуме в Саранске

Команда ВСК в составе Ксении Гореловой, руководителя Процессного офиса, и Алексея Девенчука, бизнес-аналитика Процессного офиса, провела практический воркшоп в рамках форума ProcessTech Saransk.

Воркшоп на тему "Искусство внедрения Process и Task Mining: как превратить скептиков в амбассадоров изменений" был построен вокруг ключевых вызовов, с которыми сталкиваются компании при внедрении инструментария процессной аналитики — от определения реальной ценности для бизнеса до преодоления сопротивления сотрудников. На примере собственных кейсов команда ВСК показала, как эти барьеры преодолевать: выстраивать прозрачные критерии эффективности, фиксировать быстрые результаты и постепенно переводить сотрудников в активных сторонников изменений. Именно такой подход позволил превратить Process Mining в ВСК в инструмент реальных трансформаций.

В контексте воркшопа команда ВСК сделала акцент на:

практических подходах к внедрению инструмента,

ключевых трудностях, методах и инструментах борьбы с сопротивлением;

формировании эффективной команды для внедрения технологии в бизнес-процессы.

Также в рамках воркшопа участники тренировались интерпретировать данные с помощью инструментов Process и Task Mining на "живом" дашборде.

"Когда человек убеждается, что его работа стала в разы быстрее и проще, что все барьеры преодолимы, а суть внедрения понятна, он перестаёт быть скептиком. — комментирует Ксения Горелова. — Не менее важно делиться опытом: говорить о победах и ошибках, чтобы коллеги могли учиться на нашем пути и избегать ошибок. Быть частью профессионального сообщества и делиться опытом — именно это помогает всей отрасли двигаться вперёд. Очень ценно видеть столько заинтересованных людей и получать от них вопросы. Ведь двигатель прогресса — это не только технологии, но и вовлечённость в них".

"Для нас технологии Process Mining и Task Mining — это не разовые проекты, а системный инструмент развития. Они позволяют глубже понимать, как устроены процессы, находить точки роста и обеспечивать реальный экономический эффект. Опыт ВСК показывает, что аналитика процессов становится важной частью стратегической трансформации операционной модели страхового бизнеса", — отмечает Ольга Цыплакова, заместитель Генерального директора по операционному сопровождению.